Belkin élargit sa gamme Health & Wellness et lance le stérilisateur UV avec chargeur à induction intégré BOOST CHARGEtm

Gardez vos appareils rechargés et stérilisés

PARIS, 17 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Belkin, la division des objets connectés de Belkin International andFoxconn Interconnect Technology (FIT), présente aujourd'hui le stérilisateur UV avec chargeur à induction intégré BOOST?CHARGEtm, la toute dernière nouveauté de sa gamme Health & Wellness.

Belkin est fier d'annoncer le lancement de la gamme Belkin Health & Wellness. À l'origine, cette catégorie de produits était destinée à répondre à une demande précise et immédiate de ventilateurs et de masques. Désormais, la gamme se concentre sur le coeur de métier de Belkin en adaptant ses produits aux modes de vie post-pandémie des consommateurs du monde entier. La marque souhaite concevoir des produits qui protègent l'utilisateur et qui désinfectent tout agent pathologique dangereux pouvant être présent sur les objets utilisés au quotidien par le consommateur.

Le stérilisateur UV avec chargeur à induction intégré BOOST?CHARGEtm apporte une totale tranquillité d'esprit lorsqu'il s'agit de désinfecter vos appareils. Il permet de réduire jusqu'à 99,99 % la prolifération des bactéries grâce à ses deux LED UV-C. C'est l'accessoire idéal pour garantir un téléphone (ou tout autre article non poreux utilisé au quotidien comme les clés ou les cartes de crédit) propre et désinfecté. Grâce à la technologie UV-C, la prolifération des bactéries sur votre téléphone et d'autres appareils est réduite de manière sûre et efficace. Pour recharger vos appareils, il suffit de l'aligner et de le poser sur le couvercle du stérilisateur UV avec chargeur à induction intégré.

Caractéristiques clés :

Réduction jusqu'à 99,99 % de la prolifération des bactéries grâce aux deux LED UV-C

Puissance de charge pouvant atteindre 10 W pendant le processus de stérilisation de vos autres appareils

Stérilisateur fonctionnant avec les appareils compatibles Qi de plusieurs fabricants incluant Apple* et Samsung

4 étapes faciles : ouvrir le couvercle, placer le téléphone ou autre objet, fermer le couvercle, appuyer sur le bouton pour lancer la stérilisation

Taille compacte pour un stérilisateur qui s'intègre à tout type de table et dont le fonctionnement reste silencieux, sans bourdonnement et sans ventilateur

Stérilisation de clés, cartes, coques ou étuis de téléphones de moins de 3 mm d'épaisseur et autres objets non poreux utilisés au quotidien

Bloc d'alimentation et câble USB-A vers USB-C (1,2 m) inclus

Voyant LED qui s'allume dès que la stérilisation est lancée et qui s'éteint lorsque cette dernière est terminée

LED UV-C avec durée de vie plus longue qu'une lampe UV-C

Lampes LED UV-C pour désinfecter sans chaleur, liquide ou produits chimiques qui pourraient endommager l'appareil

Le stérilisateur UV avec chargeur à induction intégré BOOST?CHARGEtm est un lancement inédit de la part de Belkin. La marque propose une solution classique de recharge, tout en mettant l'accent sur la santé et le bien-être.

Le stérilisateur UV avec chargeur à induction intégré BOOST?CHARGEtm est désormais disponible à l'achat au prix de vente de 69,99 ? auprès de revendeurs sélectionnés dans le monde et sur Belkin.com .

Le stérilisateur UV avec chargeur à induction intégré BOOST?CHARGEtm recharge de manière optimale l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus, l'iPhone X, l'iPhone XS, l'iPhone XS Max, l'iPhone XR, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max

À propos de Belkin

La marque Belkin est leader du marché des accessoires en offrant des solutions d'alimentation, de protection, de productivité et de connectivité à toute une gamme d'appareils électroniques grand public et d'entreprise. Conçus en Californie du Sud, les produits Belkin comprennent des lignes primées telles que le Store and Charge Go pour professionnels, la gamme audio SOUNDFORMtm, la gamme de recharge mobile BOOST?CHARGEtm et la gamme de protection d'écran SCREENFORCEtm. Les produits Belkin sont vendus dans plus de 50 pays à travers le monde, connectant les gens à la technologie qu'ils aiment, et ce qu'ils soient à la maison, au travail ou en déplacement.

À propos de Belkin International :

En 2018, FIT et Belkin International (Belkin®, Linksys®, Wemo®, Phyn®) ont fusionné pour devenir le leader mondial de l'électronique grand public. Aujourd'hui, le groupe est l'un des premiers à mettre en relation les personnes avec les nouvelles technologies, que ce soit à domicile, au travail et en déplacement, en proposant des accessoires pour appareils mobiles (Connected Things - marque Belkin) et des solutions de domotique pour les maisons connectées (Connected Home - marques Linksys, Wemo et Phyn).

