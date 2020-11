SEKISUI Diagnostics annonce le lancement du test OSOM® Ultra Plus Flu A&B en Europe





Test rapide et performant au point de service pour la détection de la grippe A et B

Burlington, Massachusetts, 17 novembre 2020 /PRNewswire/ -- SEKISUI Diagnostics annonce qu'il a reçu le marquage CE (Conformité Européenne) pour le test OSOM® Ultra Plus Flu A&B et a commencé sa commercialisation en Europe.

Le test utilise la technologie traditionnelle de flux latéral avec des performances proches ou supérieures à la sensibilité d'autres tests basés sur des lecteurs sans utiliser d'instrument. Il est destiné à la détection qualitative des antigènes nucléoprotéiques de la grippe de type A et de type B directement à partir d'échantillons prélevés par écouvillonnage nasal ou nasopharyngien sur des patients présentant des signes et symptômes d'infection respiratoire.

« Le marquage CE du test OSOM® Ultra Plus Flu A&B élargit notre gamme de produits contre la grippe, ce qui nous permet de fournir un kit de test rapide pour la grippe plus précis à de nombreuses institutions différentes dans plus de pays. L'OMS reconnaît que le dépistage rapide de la grippe peut avoir d'importantes répercussions sur la gestion des cas, en permettant notamment l'utilisation d'antiviraux contre la grippe. D'autres avantages peuvent inclure l'isolement, le regroupement et l'analyse des cas confirmés pour aider à prévenir les épidémies en milieu hospitalier et la réduction de l'utilisation inappropriée d'antibiotiques », a déclaré Robert Schruender, président et directeur général de SEKISUI Diagnostics. « Un diagnostic précis de la grippe est essentiel pour confirmer ou écarter la grippe et peut aider à guider les professionnels de la santé lorsqu'ils tentent de diagnostiquer d'autres infections respiratoires. Cela est particulièrement important dans la situation actuelle où les tests de dépistage du SRAS-CoV-2 ne sont pas encore largement disponibles. Nous sommes fiers de pouvoir fournir un autre outil de diagnostic qui peut aider à protéger les patients et nos communautés. »

SEKISUI Diagnostics propose des solutions pour répondre aux différents besoins des clients afin d'améliorer les résultats des patients, de maximiser l'efficacité clinique et de réduire les budgets opérationnels. « En réfléchissant à la saison respiratoire sans précédent de l'année dernière, nous avons vu la valeur des tests qui peuvent répondre à une demande clinique de grande envergure, quel que soit l'endroit où ils sont effectués », a déclaré David Morris, PhD, Sr. Product Manager. « Le dépistage au point de service rapide reste un outil essentiel dans la capacité du système de santé à répondre à l'augmentation de la demande de dépistage et à réduire la propagation des infections respiratoires. »

Les tests pratiqués sur les patients fournissent des informations précieuses aux cliniciens, qui leur permettent de prendre des décisions en matière de traitement et de réduire le risque de prescrire des antiviraux ou des antibiotiques inutiles ou de les orienter vers des tests plus approfondis si nécessaire.

À propos de SEKISUI Diagnostics :

SEKISUI Diagnostics est une entreprise mondiale de diagnostic qui s'engage à améliorer la vie des patients en fournissant des diagnostics médicaux innovants aux médecins et aux laboratoires par le biais d'un réseau commercial mondial.? Les gammes de produits comprennent des systèmes/réactifs de chimie clinique et de coagulation, des kits de test rapide et des systèmes de point de service ainsi que des enzymes et des produits biochimiques spécialisés.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1333559/OSOM_Ultra_Plus_Flu_A_B_CE_Marked_Test.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/412597/sekisui_diagnostics_logo.jpg

