TAITRA lance l'exposition RV/AR sur Taiwantrade.com afin d'aider l'industrie nationale de la lunetterie à saisir les opportunités commerciales mondiales





Taiwantrade.com, le plus important portail commercial de Taiwan, a mis en place la "Taiwantrade Optical Zone" (https://optical.taiwantrade.com/) pour faciliter le développement du secteur de la lunetterie dans le cadre du commerce électronique transfrontalier. Organisé par le Bureau du commerce extérieur (BOFT) et géré par le Conseil pour le développement du commerce extérieur de Taïwan (TAITRA). Taiwantrade.com présente le tout dernier espace RV/AR en ligne sur _DD.MM._ afin d'aborder l'impact de la COVID-19 sur l'économie mondiale, visant également à aider les fabricants de lunettes taïwanais à acquérir une plus grande visibilité internationale et à saisir les opportunités commerciales mondiales.

Grâce à l'application de la technologie de modélisation 3D et de la RV/AR, les spectateurs peuvent expérimenter une variété de scénarios, allant de la randonnée en forêt au ski sur la montagne enneigée, et de la natation dans la piscine à la pratique d'activités de plein air. La modélisation 3D des lunettes d'essai AR Eyewear permet aux utilisateurs de smartphones d'essayer et de partager des selfies grâce à la fonction de reconnaissance faciale et d'essai AR sans télécharger d'applications. La technologie RV/AR brise les limites du temps et de l'espace, permettant aux acheteurs internationaux d'interagir avec les fournisseurs.

Certains des fabricants de lunettes les plus connus sont présents dans le pavillon VR/AR, notamment SAEKO de First Rank Co. qui a remporté le prix d'excellence de Taïwan quatre années consécutives. Figurent également parmi eux Grand Lin Industrial, Tsarn Shyan Fa Enterprise, Jerlson International, E-Tay Industrial, 720 International Limited, Novelty Eyewear, YCT, Hsin Jiang Optician, JH Optical, A-Dan Excellence, Alan Brothers Industrial, Toshung Technology, SYCT et QEF Design.

En effet, plus de 60 produits de lunetterie de qualité supérieure seront présentés dans le pavillon, notamment des lunettes de sécurité médicales, des verres et des montures optiques, des lunettes de sport et des lunettes de soleil à la mode, des lunettes de natation, des lunettes de ski, des lunettes de lecture à lumière bleue, des lunettes pour enfants, des lunettes industrielles et des lunettes 3D. Tous les produits sont entièrement fabriqués à Taïwan, conformes aux spécifications de sécurité des États-Unis, de l'Europe et du Japon, proposés avec des services personnalisés et à des prix raisonnables.

Outre l'expérience de la technologie RV/AR dans le Pavillon, les acheteurs peuvent obtenir davantage d'informations B2B2C via le commerce électronique et le site web mobile en scannant les codes QR. Un système OMO (Online-Merge-Offline) a été mis en place pour permettre aux fournisseurs et aux acheteurs internationaux de faire des demandes de renseignements, des offres et des commandes en ligne.

