MapleStory Fest at Home 2020 réunit les Maplers du monde entier lors d'un événement entièrement numérique





Les Maplers du monde entier se sont rassemblés pour célébrer leurs jeux favoris : MapleStory et MapleStory M. Récoltant plus de 20 000 vues, le MapleStory Fest 2020 at Home a réuni tous ses fans lors de festivités virtuelles. Ces fans ont vivement apprécié des annonces exceptionnelles, les saluts des développeurs, des événements participatifs en direct, y compris des jeux-questionnaires, un concours artistique à leur intention et de nombreux cadeaux.

L'événement a démarré avec un avant-goût de la nouvelle classe très attendue de MapleStory M : le Demon Avenger, disponible dans le jeu à partir du 1er décembre. Les développeurs de MapleStory M ont également répondu aux questions de la communauté basées sur les commentaires collectés via diverses plateformes annonçant de nombreuses améliorations.

Les Maplers ont également eu la chance de découvrir les dernières actualités concernant MapleStory avec l'annonce de la mise à jour de contenu Awake qui comprend deux parties. La première partie, Awake : Ascend to Mastery, sera disponible le 18 novembre proposant de nouvelles 5èmes compétences professionnelles pour toutes les classes, le Grand Athenaeum Episode 6 : Sharenian Knights et des événements de progression du personnage au niveau supérieur, y compris le retour du Burning World.

La deuxième partie de la mise à jour, Awake : Flicker of Light, inclura les améliorations du monde Reboot avec l'addition de la création de personnage Zero, de nouvelles zones, des événements saisonniers, et du contenu exclusif mondial MapleStory dont le lancement est prévu pour le 16 décembre.

Après avoir reçu des centaines de soumissions, les spectateurs se sont réunis pour élire le « fan art » et les captures d'écran de groupes de guildes MapleStory et MapleStory M les plus créatifs. Au cours de l'événement, une vidéo réservée à la communauté a été présentée qui montrait des joueurs de MapleStory et de MapleStory M partageant leurs souvenirs favoris du monde de Maple.

Les gagnants des prix remportés dans le jeu à l'occasion du MapleStory Fest 2020 ont également été annoncés tout au long de l'événement à partir des 6000 participations reçues. Nexon s'est également associée à HyperX pour créer un casque Cloud Alpha exclusif MapleStory Fest 2020 mis en jeu lors d'une promotion sur les médias sociaux. Hyper X a par ailleurs offert par tirage au sort divers produits gratuits tout au long de l'événement.

Le 12 novembre, le PDG de Nexon Korea, Jung-Hun Lee, a annoncé un événement collaboratif entre les séries d'anime populaires, Attack on Titan, et son MMORPG mobile, MapleStory M. Un personnage-clé d'Attack on Titan proposera des quêtes inédites jusqu'au 25 novembre. Basé sur le manga « Shingeki no Kyojin » de Hajime Isayama paru en série à l'origine dans le magazine mensuel BESSATSU SHONEN publié par Kodansha Ltd. ©Hajime Isayama,Kodansha/Comité de production « ATTACK ON TITAN ». Tous droits réservés.

Pour en savoir plus sur les mises à jour du contenu annoncées lors de l'événement, veuillez consulter le site Web MapleStory Fest 2020 at Home et suivre @MapleStory et @PlayMapleM sur Twitter pour les dernières actualités.

Actifs :

Réseaux sociaux :

À propos de MapleStory https://maplestory.nexon.net

Avec plus de 13 millions de joueurs inscrits rien qu'à ses services mondiaux parmi un total de sept services MapleStory dans le monde entier, MapleStory est l'un des MMORPG à défilement horizontal gratuits les plus vastes et les plus actifs. Sorti tout d'abord en Amérique du Nord en mai 2005, le jeu continue de se développer et d'évoluer aux côtés de sa communauté passionnée depuis son lancement il y a plus de 15 ans de cela. Plus de 274 millions de personnages ont été créés à ce jour, ce qui ferait de MapleStory le 4e pays le plus peuplé au monde.

À propos de MapleStory M https://maplestorym.nexon.com/

MapleStory M, lancé dans le monde entier le 24 juillet 2018, fait entrer le monde nostalgique MapleStory des jeux de rôle en ligne, massivement multijoueurs (MMORPG) et à défilement horizontal, dans les applications mobiles, offrant les possibilités inépuisables de personnalisation, les intrigues palpitantes et les raids boss épiques que les fans attendent désormais de la part de la célèbre franchise. MapleStory M a rapidement atteint les 10 millions de téléchargements dans les 100 jours qui ont suivi son lancement mondial et vient de célébrer son deuxième anniversaire avec 16 millions de téléchargements mondiaux.

À propos de Nexon America Inc. https://www.nexon.com

Fondée en 2005, Nexon America Inc. produit des jeux gratuits en ligne de grande qualité et offre un support de jeu en direct. L'entreprise tire parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») pour les appliquer à un public occidental. Depuis plus d'une décennie, Nexon America soutient en continu des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi qui suscitent l'engouement des joueurs et battent des records de popularité. Forte de ses nouveaux projets en préparation, Nexon America fait preuve de l'esprit pionnier et innovant de sa maison-mère, avec son approche axée sur le joueur, tout en concevant les meilleures expériences de jeu possible pour le marché occidental.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 novembre 2020 à 23:55 et diffusé par :