Techstars lance le Défi du développement durable





Techstars, le réseau mondial qui permet aux entrepreneurs de réussir, accepte actuellement les candidatures pour le Techstars Sustainability Challenge (Défi du développement durable de Techstars) ouvert à quiconque ayant des idées sur la façon de réduire les effets extrêmement négatifs que font peser sur l'environnement les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les lauréats seront présentés lors du premier Techstars Sustainability Summit (Sommet du développement durable de Techstars), et au moins l'un d'entre eux aura l'opportunité de développer une démonstration de faisabilité avec un Partenaire du programme Techstars Sustainability Challenge. Les membres Techstars Pathfinder (Éclaireur Techstars) et les Challenge Partners réunis pour cet effort sont : ABN AMRO, Cargill, Comcast NBCUNIVERSAL LIFT LABS, EG, Endeavor, Equinor, l'université de Princeton via le Princeton Innovation et le Andlinger Center for Energy and the Environment, la société d'investissement Semapa NEXT, Stanley Black & Decker, The Heritage Group, The Nature Conservancy, Temasek et la Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies (World Federation of United Nations Associations, WFUNA).

Le Techstars Sustainability Challenge est conçu pour accélérer les efforts de développement de nouveaux produits, de solutions et de processus qui amélioreront les opérations de la chaîne d'approvisionnement. Techstars et ses Challenge Partners considèrent les efforts collaboratifs tels que celui-ci comme essentiels pour réduire les effets négatifs des chaînes d'approvisionnement sur l'environnement et créer des efficiences qui entraîneront des impacts positifs à long terme pour les industries, les marchés et les individus dans le monde entier.

« L'un des défis considérables du développement durable aujourd'hui consiste à améliorer les opérations des chaînes d'approvisionnement complexes de l'économie mondiale pour les rendre plus efficaces et plus écologiques. Il est difficile pour les entreprises d'obtenir des éclairages sur leur empreinte mondiale et sur les opérations de leurs fournisseurs, et en fin de compte de modifier leurs comportements et les systèmes, » a déclaré Cody Simms, premier VP des investissements et responsable des programmes mondiaux de développement durable de Techstars. « Avec le Techstars Sustainability Challenge, nous lançons un appel aux entrepreneurs, aux start-up de la technologie, aux chercheurs, aux ONG et aux innovateurs d'entreprise pour qu'ils nous aident à trouver et à intensifier des solutions face à l'un des problèmes de développement durable les plus urgents au monde. Nous recherchons des innovateurs susceptibles de nous aider à bâtir une chaîne d'approvisionnement plus durable à travers leur travail sur la mesure et la gestion des effets de la chaîne d'approvisionnement. »

Catégories de candidature

Les innovateurs soumettront leurs candidatures dans l'un de deux domaines spécifiques :

Données et Automatisation : Les solutions pour aider les entreprises utilisent l'automatisation, la collecte des données internes, ou des conclusions plus précises des sources de données externes afin de mieux mesurer, tracer, et suivre les effets de leurs chaînes d'approvisionnement.

Les solutions pour aider les entreprises utilisent l'automatisation, la collecte des données internes, ou des conclusions plus précises des sources de données externes afin de mieux mesurer, tracer, et suivre les effets de leurs chaînes d'approvisionnement. Matériaux et Impact en fin de vie : Permettre à un fabricant de réduire l'impact de l'empreinte d'un produit grâce à de nouvelles innovations concernant les matériaux, qu'ils soient naturels ou synthétiques. Les solutions peuvent aller de la limitation du processus d'extraction pour obtenir les matières premières, à l'extension de la durée de vie du produit, ou à la réduction de l'impact sur l'environnement du produit en fin de cycle de vie.

En plus des Challenge Partners, un jury d'experts du développement durable de Techstars jugera toutes les candidatures en fonction de trois critères : l'adéquation problème-solution ; l'évolutivité de l'impact potentiel de la solution ; et la capacité de mettre en oeuvre une démonstration de faisabilité avec une organisation d'entreprise.

Chronologie

16 novembre 2020 : Ouverture aux candidatures

Ouverture aux candidatures 8 mars 2021 : Clôture des candidatures

Clôture des candidatures 25 mars 2021 : Notification des finalistes

Notification des finalistes 1er avril 2021 : Séance de travail (virtuelle) sur la démonstration de faisabilité (DdF) - Les finalistes présenteront leurs argumentaires aux juges, rencontreront officiellement les unités commerciales d'entreprise pertinentes, et participeront à des ateliers de mise en relation avec les Founding Partners (Partenaires fondateurs) pour réfléchir ensemble aux démonstrations de faisabilité et aux concepts pilotes.

Les finalistes présenteront leurs argumentaires aux juges, rencontreront officiellement les unités commerciales d'entreprise pertinentes, et participeront à des ateliers de mise en relation avec les Founding Partners (Partenaires fondateurs) pour réfléchir ensemble aux démonstrations de faisabilité et aux concepts pilotes. 15 avril 2021 : Événement du sommet sur le développement durable de Techstars (virtuel) - Annonce des lauréats. Au moins un lauréat aura l'opportunité d'exécuter une démonstration de faisabilité avec l'un de nos Challenge Partners.

« L'objectif est un effet exécutable, » ajoute M. Simms. « Le parcours des lauréats avec Techstars ne s'arrêtera pas après une victoire en compétition. Nous les associerons avec des mentors provenant de notre réseau mondial de partenaires participants pour qu'ils puissent commencer immédiatement à travailler sur le développement de solutions dans le monde réel qui engendreront un changement significatif. »

Bâtir un réseau solide de mentors et d'investisseurs

L'adhésion Techstars Pathfinder met en relation des innovateurs d'entreprise avec les start-up parfaitement adaptées qui peuvent transformer leurs idées innovantes en des opportunités commerciales et ouvrir ainsi de nouvelles sources de revenus. L'objectif ultime est d'accélérer le passage à l'action des innovateurs d'entreprises. Cela peut signifier la création de partenariat, le développement de démonstrations de faisabilité, l'identification et la saisie d'opportunités d'investissement, ou l'acquisition d'équipes, de technologies et/ou de clients.

Le Défi du développement durable de Techstars est le projet d'ancrage qui réunira un groupe de membres en 2020 afin de'ncourager de réels progrès vers un monde plus durable.

Suivez ce lien pour participer au Défi du développement durable de Techstars. Cliquez ici pour en apprendre davantage sur les opportunités de partenariat.

À propos de Techstars

Le réseau mondial Techstars aide les entrepreneurs à réussir. Fondé en 2006, Techstars a débuté avec trois idées simples : les entrepreneurs créent un avenir meilleur pour tout le monde, la collaboration favorise l'innovation, et les grandes idées peuvent provenir de n'importe où. Aujourd'hui notre mission est de permettre à chaque personne sur la planète de contribuer à la réussite des entrepreneurs et d'en bénéficier. En plus de gérer des programmes accélérateurs et des fonds de capital-risque, nous y parvenons en mettant en relation des start-up, des investisseurs, des entreprises et des villes en vue de développer de solides communautés de start-ups. Techstars a investi dans plus de 2 200 entreprises qui ont aujourd'hui une évaluation de capitalisation boursière de plus de 30 milliards USD. www.techstars.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 novembre 2020 à 23:50 et diffusé par :