NIPA organisera l'édition 2020 de la rencontre d'affaires en ligne sur l'Internet des objets de Corée





SÉOUL, Corée du Sud, 17 novembre 2020 /PRNewswire/ -- L'Agence nationale de promotion de l'industrie informatique (NIPA) de Corée a annoncé qu'elle tiendra la rencontre d'affaires en ligne 2020 sur l'Internet des objets (IdO) de Corée du 25 au 27 novembre. L'événement sera l'occasion pour les plus importantes entreprises coréennes du secteur de l'IdO de présenter leurs produits et leurs services et appuiera le marché mondial et les possibilités de réseautage des entreprises coréennes de l'IdO.

À cause de la pandémie de COVID-19, de nombreuses entreprises coréennes exceptionnelles au sein du secteur de l'IdO éprouvent des difficultés à pénétrer le marché international. Cet événement vise à mettre les entreprises en relation avec des partenaires commerciaux internationaux. Il proposera des séances virtuelles de consultation individuelle, des séances de présentation avec des acheteurs locaux d'Europe et d'Amérique du Nord et des séances personnalisées pour trouver des acheteurs.

Vingt-cinq entreprises coréennes du secteur de l'IdO possédant des qualifications exceptionnelles participeront à cette rencontre d'affaires virtuelle dans le but de présenter leurs services et produits liés à l'intelligence artificielle et à la technologie 5G dans les domaines de la sécurité, de la sûreté, des tours de contrôle, des usines intelligentes, des matériaux et des interventions contre la COVID-19.

Des informations détaillées sur les entreprises participantes sont disponibles sur la page Web de l'événement à l'adresse www.ictcyberworld.com.

La NIPA est un organisme quasi gouvernemental qui se focalise sur les projets liés aux technologies de l'information. En tant qu'experte du développement de l'industrie des technologies de l'information et de la communication, l'agence contribue à l'économie et aux forces nationales en promouvant l'industrie et sa compétitivité technique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1335007/image1.jpg

Communiqué envoyé le 16 novembre 2020 à 20:59 et diffusé par :