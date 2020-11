FICO prononcera une allocution lors du prochain Sommet canadien des télécommunications





TORONTO, 16 novembre 2020 /CNW/ -- FICO, chef de file mondial de l'analytique, a annoncé aujourd'hui que M. Scott Zoldi, chef de l'analytique chez FICO, agira à titre de conférencier invité lors du 19e Sommet canadien des télécommunications.

Le Sommet canadien des télécommunications est le principal évènement du domaine des TIC au Canada. Il comprend des présentations et des discussions qui contribuent à façonner l'orientation future des communications et des technologies de l'information au Canada. En raison de la pandémie de COVID-19, l'évènement de cette année aura lieu en ligne du 17 au 19 novembre 2020.

M. Zoldi prononcera l'allocution principale du troisième jour de l'évènement en ligne. Dans le cadre de son discours, « Ethical in the Age of AI? », il explorera les dernières recherches sur la gouvernance de l'IA, l'explicabilité dans le domaine de l'apprentissage automatique et la chaîne de blocs. Il abordera également la détection et l'élimination des biais pour faire en sorte que les bonnes décisions sont prises tout au long du cycle de vie du client.

Immédiatement après son allocution, M. Zoldi participera à une discussion d'experts sur l'évolution des modèles d'affaires et des innovations en matière de 5G, de chaîne de blocs et d'IA. Le groupe d'experts explorera les marchés potentiels, les politiques, les talents et les investissements nécessaires pour accélérer la transformation numérique et la compétitivité du Canada sur la scène internationale.

« Le Canada a été à l'avant-garde du développement de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique au cours de la dernière décennie, a déclaré Scott Zoldi, chef de l'analytique chez FICO. Alors que la technologie continue d'évoluer et d'avoir une incidence sur certains aspects de notre vie quotidienne, il est essentiel qu'elle soit utilisée de manière éthique. En tant que chefs de file des TIC, nous devons présenter au monde entier les innovations clés, la valeur opérationnelle stratégique et les responsabilités éthiques qui sous-tendent l'IA et les technologies d'apprentissage automatique. »

Les présentations se dérouleront comme suit :

L'allocution intitulée « Ethical in the Age of AI? » aura lieu le jeudi 19 novembre, de 11 h à 11 h 30 (HE) lors du Sommet canadien des télécommunications.

La discussion d'experts du Sommet canadien des télécommunications, intitulée « Jumpstarting Our Economy, Through Innovations & Applications » aura lieu le jeudi 19 novembre, de 11 h 45 à 12 h 45 (HE).

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour participer à l'évènement, cliquez sur le lien suivant : https://www.telecomsummit.com/.

À propos de FICO

FICO (NYSE : FICO) offre des compétences en matière de prise de décision qui aident les gens et les entreprises du monde entier à prospérer. Fondée en 1956 à Silicon Valley, la société est une pionnière de l'utilisation de l'analytique prédictive et de la science des données pour améliorer les décisions opérationnelles. FICO détient plus de 195 brevets américains et étrangers concernant des technologies qui augmentent la rentabilité, la satisfaction de la clientèle et la croissance des entreprises dans les secteurs des services financiers, des télécommunications, des soins de santé et du commerce de détail, ainsi que de nombreux autres secteurs. Les solutions de FICO permettent aux entreprises de plus de 100 pays de tout faire, de la protection de 2,6 milliards de cartes de paiement contre la fraude à l'aide pour obtenir du crédit, en passant par la garantie que des millions d'avions et de voitures de location sont au bon endroit, au bon moment.

Pour en savoir plus, consultez le https://www.fico.com/.

Joignez-vous à la conversation sur https://twitter.com/fico et sur http://www.fico.com/en/blogs/.

FICO est une marque déposée de Fair Isaac Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

