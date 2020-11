Plan pour une économie verte : Énergir au rendez-vous pour contribuer à l'atteinte des cibles de réduction de ges





Gaz naturel renouvelable et complémentarité des réseaux énergétiques : des moyens concrets pour décarboner notre économie

MONTRÉAL, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Énergir accueille favorablement les mesures annoncées dans le cadre du Plan pour une économie verte (PEV) par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, monsieur Benoit Charrette, et sera au rendez-vous pour contribuer à atteindre les cibles de réduction de gaz à effet de serre (GES) fixées.

Énergir salue d'abord l'engagement d'accroître le recours au gaz naturel renouvelable (GNR) en fixant une cible minimale de 10% de GNR dans le réseau gazier au Québec d'ici 2030, et de mettre en place les moyens financiers et réglementaires pour y arriver. Énergir s'est déjà engagée à réduire l'empreinte environnementale du gaz naturel qu'elle distribue en misant sur le GNR et la cible gouvernementale est cohérente avec ses ambitions.

Aussi, une première stratégie québécoise de l'hydrogène vert et des bioénergies favorisera certainement la création d'un environnement d'affaires propice à leur développement. Ce sont là deux avenues sur lesquelles Énergir s'active pour notamment décarboner son réseau.

« Comme entreprise énergétique et comme service public, nous sommes conscients que nous faisons partie du problème, mais nous sommes convaincus également que nous pouvons faire partie de la solution. C'est pourquoi nous avons pris les devants pour actualiser notre trajectoire, revoir notre modèle d'affaire et dégager de nouvelles stratégies pour contribuer à l'effort collectif de réduction des GES à l'horizon 2030, voire 2050 », déclare Éric Lachance, président et chef de la direction d'Énergir.

La complémentarité des réseaux énergétiques pour décarboner les bâtiments

Énergir souligne également la mesure cadre qui vise à réduire de 50% les GES liés aux bâtiments et l'approche de complémentarité entre les deux grands réseaux électrique et gazier, afin de réduire l'empreinte carbone de ce secteur au meilleur coût pour la société.

« La feuille de route présentée par le gouvernement aujourd'hui offre un cadre et une prévisibilité qui nous permettront de poursuivre et d'accélérer les initiatives déjà amorcées au sein de l'organisation, dont l'intensification des efforts en efficacité énergétique, l'injection de GNR, et les efforts de complémentarité entre les réseaux électrique et gazier. Pour y arriver, nous agirons là où nous avons une valeur ajoutée pour décarboner notre économie au meilleur coût pour la société », ajoute Monsieur Lachance.

Comme demandé par le gouvernement, le principal distributeur de gaz naturel entend travailler de pair avec Hydro-Québec pour opérationnaliser le principe de complémentarité entre les deux principaux réseaux de distribution énergétiques du Québec, plus spécifiquement en ce qui concerne les défis de pointe énergétique.

À la lumière des mesures présentées dans le PEV, Énergir entrevoit une opportunité pour le gouvernement de moderniser rapidement le cadre réglementaire et législatif afin de lui permettre de participer pleinement à l'atteinte des cibles de réduction de GES dans l'intérêt des Québécois, de ses clients, de ses partenaires et de ses employés.

À propos d'Énergir

Comptant plus de 8 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 525 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans plus d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

SOURCE Énergir

Communiqué envoyé le 16 novembre 2020 à 19:12 et diffusé par :