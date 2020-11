L'AIEQ se réjouit des investissements importants qui seront effectués au cours des prochaines années par le gouvernement du Québec afin d'électrifier davantage l'économie





MONTRÉAL, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) accueille favorablement le Plan pour une économie verte, présenté par le premier ministre du Québec, M. François Legault, et par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction pour réduire l'empreinte carbone de l'économie du Québec, notamment grâce aux investissements de 6,7 milliards de dollars qui seront effectués d'ici 2026, lesquels visent à électrifier davantage l'économie.

L'AIEQ se réjouit également de l'investissement supplémentaire qui sera réalisé par le gouvernement du Québec pour le développement du transport collectif dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030.

«?Les investissements annoncés par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte viennent soutenir les efforts pour accélérer la nécessaire transition énergétique du Québec. Les mesures annoncées ciblent des créneaux à fort potentiel d'innovation pour l'industrie électrique du Québec, laquelle dispose d'atouts pour profiter encore davantage des marchés nord-américains et mondiaux en pleine croissance?», a souligné M. Denis Tremblay, président-directeur général de l'AIEQ.

Parmi les mesures budgétaires les plus structurantes pour stimuler la croissance de l'industrie électrique du Québec, on note :

Les sommes importantes consacrées au transport des personnes et des marchandises

Grâce à sa production d'électricité, à 98 % de sources renouvelables, le Québec est un endroit privilégié pour une croissance rapide de l'électrification des transports, et ce, tant dans le transport individuel que collectif. Cet engouement pour l'électrification des transports entraînera des opportunités d'innovations pour l'industrie électrique du Québec. L'interdiction annoncée des véhicules légers à essence d'ici 2035 envoie un signal clair à toutes les parties prenantes de la volonté du Québec d'être un leader dans ce domaine.

Plus de 550 millions de dollars pour réduire de 50 % les émissions de GES liées au chauffage des bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels

Dans le cadre de la transition énergétique en cours, l'AIEQ voit de façon favorable l'investissement qui sera consacré à l'électrification des bâtiments. En plus de favoriser la conversion des systèmes de chauffage vers de l'électricité verte et renouvelable, l'aide financière annoncée dans le budget favorisera également le développement de nouvelles technologies et stimulera l'innovation dans ce domaine.

Plus de 760 millions de dollars d'investissements pour rendre plus vert et plus compétitif le secteur industriel

Les mesures annoncées dans le secteur industriel sont de nature à accélérer la décarbonation de ce secteur. En effet, plusieurs industries seront encouragées à mettre en branle leur plan de réduction d'émissions de GES et, par conséquent, favoriser une productivité énergétique accrue.

Plus de 300 millions de dollars consacrés à l'efficacité énergétique

La bonification des programmes d'efficacité énergétique offerts par Transition énergétique Québec et Hydro-Québec répond à des préoccupations réelles des entreprises. Aussi, l'initiative du gouvernement du Québec de prolonger jusqu'en 2026 le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques 2018-2023 vient concrétiser les engagements dans ce domaine.

15 millions de dollars consacrés à la filière verte de l'hydrogène

La transition énergétique en cours offre des occasions de développement pour une filière verte de l'hydrogène. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour l'industrie électrique du Québec. L'hydrogène permettra d'accroitre l'utilisation de l'électricité verte du Québec, de contribuer à réduire les émissions de GES dans le transport lourd et à faciliter le verdissement des procédés industriels.

25 millions de dollars pour que les réseaux desservant des communautés isolées aient un meilleur accès une énergie propre et renouvelable

Les technologies associées à la décarbonation de la production d'électricité pour les réseaux autonomes et isolés connaîtront un essor important au cours des prochaines années, et ce, partout en Amérique du Nord. L'AIEQ considère qu'il est très important que le Québec se positionne en tant que joueur majeur de ce secteur économique.

Dans l'ensemble, l'AIEQ est d'avis que les investissements prévus dans le Plan pour une économie verte du gouvernement du Québec constituent un bon départ pour la décarbonation et l'électrification de l'économie.

À propos de l'AIEQ

Organisme à but non lucratif ayant plus de 100 ans d'existence, l'AIEQ regroupe les divers intervenants de l'industrie électrique du Québec, un acteur économique de premier plan qui emploie 63?000 personnes, contribue aux exportations du Québec à hauteur de 5 milliards annuellement et à 16,9 milliards de dollars au PIB du Québec. L'expertise, le savoir-faire et la capacité d'innover de l'industrie électrique du Québec sont reconnus mondialement. Par ses nombreuses initiatives, l'AIEQ favorise un climat d'affaires propice à la transition énergétique et à la croissance de l'écosystème de l'industrie électrique du Québec. Elle fait valoir auprès des grands décideurs l'importance de notre secteur économique et la nécessité de poursuivre les investissements et l'innovation dans les infrastructures électriques dans le monde.

SOURCE Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ)

Communiqué envoyé le 16 novembre 2020 à 19:11 et diffusé par :