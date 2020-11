La U.S. Bank élargit ses offres de Global Fund Services et ouvre un bureau au Luxembourg





U.S. Bank a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son bureau luxembourgeois, qui fournit des services de comptabilité et d'administration de fonds, de domiciliation, de dépôt et de conservation pour les fonds domiciliés au Luxembourg.

Didier Delvaux, qui a rejoint l'U.S. Bank plus tôt cette année en tant que Directeur Pays pour le Luxembourg, supervisera le bureau. Il possède plus de 25 ans d'expérience dans l'administration et la conservation de fonds. Avant de rejoindre la U.S. Bank, Delvaux était responsable de l'administration des fonds à State Street, et avant cela, directeur des opérations pour le Luxembourg et Irlande.

« Alors que nous développons notre activité de Global Fund Services, nous nous engageons à répondre aux besoins de nos clients avec nos offres de services personnalisables, nos outils numériques de pointe et un service client exemplaire », a déclaré Delvaux. « Les clients recherchent une expertise en laquelle ils peuvent avoir confiance; ils veulent un prestataire possédant une compréhension approfondie du secteur, des investissements et de leurs objectifs. Compte tenu de la complexité et de la volatilité de l'environnement réglementaire et du marché actuel, il est essentiel pour les clients de trouver un prestataire qui a une connaissance intime des nuances réglementaires locales.

« Nous nous focaliserons initialement sur les fonds de capital-investissement et de dette privée, où nos capacités sont inégalées sur le marché. Nous nous engageons à long terme sur le marché luxembourgeois, comme en témoigne notre tout nouveau bureau dans le quartier financier de Kirchberg. »

U.S. Bank est présente en Europe depuis plus de 14 ans et compte 10 bureaux abritant plus de 2 800 employés. La division des services d'investissement de la U.S. Bank a plus de 7,7 billions de dollars d'actifs sous garde et sous gestion dans le monde. En plus d'offrir des services d'investissement alternatifs et d'administration de fonds, ils offrent également des produits de services d'investissement tels que la conservation, le dépôt complet et les produits de fiducie d'entreprise mondiale, y compris le financement structuré, la dette conventionnelle et les obligations de prêt garanti.

Delvaux a ajouté : « Nous sommes très fiers de maintenir une réputation solide et éthique dans le secteur. Forte de 50 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de fonds, soutenue par la puissance de la cinquième plus grande banque commerciale des États-Unis, U.S. Bank offre à ses clients un niveau de service et une solidité financière que peu de sociétés du secteur peuvent égaler ».

U.S. Bank est un membre actif de la Luxembourg Private Equity and Venture Capital Association (LPEA), de l'Association luxembourgeoise des fonds d'investissement (ALFI) et de Luxembourg for Finance (LFF) afin de rester profondément ancrée dans le marché local.

À propos de la U.S. Bank

U.S. Bancorp, avec plus de 70 000 employés et 540 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre 2020, est la société mère de l'U.S. Bank National Association, la cinquième plus grande banque commerciale des États-Unis. La banque basée à Minneapolis associe ses équipes de relations-clientèle, ses succursales et son réseau de guichets automatiques à des outils mobiles et en ligne qui permettent aux clients d'effectuer leurs opérations bancaires de la manière, au moment et dans le lieu qu'ils préfèrent. US Bank s'engage à servir ses millions de clients de détail, d'affaires, de gestion de patrimoine, de paiement, commerciaux et d'entreprise, et de services d'investissement à travers le pays et dans le monde entier en tant que partenaire financier de confiance, engagement reconnu par l'Institut Ethisphere qui a désigné la banque comme une des entreprises les plus éthiques au monde en 2020. Consultez le site de la U.S. Bank à usbank.com ou suivez nous sur les médias sociaux pour vous tenir informé des nouvelles de l'entreprise.

À propos de U.S. Bank Global Fund Services

Notre équipe mondiale de global fund services allie une technologie de pointe à un service client de haute qualité, pour offrir des solutions de produits personnalisées pour les placements alternatifs, les fonds communs de placement et les produits négociés en bourse. Cette équipe et nos équipes de fiducie et de garde d'entreprise font partie de notre division des services d'investissement, qui détient au total plus de 7,7 billions de dollars d'actifs sous garde et sous administration. Nous exploitons un réseau de plus de 4 500 employés dans plus de 105 bureaux aux États-Unis et en Europe pour répondre pleinement à vos besoins locaux, nationaux et internationaux uniques. Fondés sur les normes éthiques les plus élevées, nous travaillons en partenariat avec vous pour fournir des services de fiducie, de garde et de fonds d'entreprise fiables et réactifs, adaptés à notre clientèle diversifiée. La U.S.Bank Global Fund Services (Ireland) Limited est autorisée et réglementée par la Banque centrale d'Irlande conformément à la Loi sur les intermédiaires de placement (Investment Intermediaries Act) de 1995. Pour plus d'informations sur nos offres complètes de services d'investissement, consultez notre site usbank.com/investmentservices.

Elavon Financial Services DAC Luxembourg Branch (exerçant sous le nom de U.S. Bank Depositary Services Luxembourg) est enregistrée au Luxembourg sous le numéro RCS B244276 et a son siège social : Floor 3, K2 Ballade, 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, réglementée et agréée par la Banque centrale d'Irlande (CBI) ainsi que par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Des détails sur l'étendue de notre agrément et de la réglementation par la CBI et la CSSF sont disponibles auprès de nous sur simple demande.

U.S. Bank Global Fund Services (Luxembourg) S.a.r.l. est immatriculée au Luxembourg sous le numéro RCS B238278 et a son siège social : Floor 3, K2 Ballade, 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. U.S. Bank Global Fund Services (Luxembourg) S.a.r.l. est agréée et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 novembre 2020 à 18:55 et diffusé par :