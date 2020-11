Mason Graphite commente sur les transactions à la demande de l'OCRCVM





MONTRÉAL, 16 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mason Graphite Inc. («Mason Graphite» ou la «Société») (TSX.V: LLG; OTCQX: MGPHF) publie ce communiqué de presse en réponse à une demande de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières («OCRCVM») de commenter les récentes activités de négociation de ses actions. L'OCRCVM surveille en permanence la négociation de tous les émetteurs inscrits.



La Société n'a connaissance d'aucun développement corporatif important et non divulgué et n'a aucun changement important dans ses activités ou affaires qui n'a pas été divulgué publiquement et qui expliquerait l'augmentation récente du volume ou du prix. La Société tiendra le marché informé au besoin.

À propos de Mason Graphite

Mason Graphite est une compagnie canadienne dédiée à la production et à la transformation de graphite naturel. Sa stratégie de croissance comprend le développement de produits à valeur ajoutée, notamment destinés aux technologies vertes, dont l'électrification des transports. Elle détient également 100 % des droits du gisement de graphite naturel du Lac Guéret, l'un des plus riches au monde. La Société est dirigée par une équipe expérimentée comptant plusieurs décennies d'expérience cumulée dans le graphite, notamment au niveau de la production, de la vente ainsi que de la recherche et du développement.

Pour plus d'information : https://www.masongraphite.com/accueil

Mason Graphite Inc.

Ana Rodrigues à info@masongraphite.com ou 1 514 289-3580

Siège social : 3030, boulevard Le Carrefour, suite 600, Laval, Québec, Canada, H7T 2P5

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.





