Plan pour une économie verte : la Chambre accueille très favorablement le soutien à l'électrification et aux filières des technologies propres





MONTRÉAL, le 16 nov. 2020 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue le Plan pour une économie verte, présenté aujourd'hui par le premier ministre du Québec, François Legault, et le ministre de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, Benoit Charette.

« Le Plan pour une économie verte était très attendu. Nous savons tous que nous devons réussir une transition énergétique majeure dans des délais très courts. Les entreprises du Grand Montréal ont d'ailleurs signifié à de nombreuses reprises qu'elles étaient prêtes à faire leur part pour contribuer à la baisse de nos émissions de GES. Nous avons aussi la chance de pouvoir compter sur des centaines d'entreprises innovantes susceptibles d'offrir des solutions pour accompagner ces changements. On peut s'engager avec confiance à accélérer cette transition », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le plan cible avec raison la plus grande source d'émission de GES au Québec. Nous félicitons l'envergure du Plan en matière d'électrification des transports, avec ses investissements de 3,6 milliards de dollars destinés au transport électrique. L'imposition de l'échéance de 2035 pour l'achat de véhicules à essence lance un signal que le compte à rebours est enclenché. Plusieurs entreprises devront innover et revoir leur modèle d'affaires », a ajouté Michel Leblanc.

« Par ailleurs, le gouvernement a pris une sage décision d'attendre de connaître la rapidité des innovations avant de fixer un échéancier aussi serré pour les véhicules commerciaux. On doit s'attendre à ce qu'il puisse être en mesure de revoir cet échéancier éventuellement. Entretemps, nous sommes encouragés par l'objectif de miser sur des fournisseurs locaux, notamment pour l'électrification des flottes publiques. Nos entreprises qui produisent des camions et des autobus électriques ont la possibilité de devenir des acteurs dominant dans cette industrie », a ajouté M. Leblanc.

« La transition vers des procédés industriels plus verts est celle qui crée le plus de défis d'adaptation à court terme pour les entreprises, en particulier dans les cas où on parle d'investissements lourds. Nous sommes heureux de constater que le plan comporte des mesures de soutien aux entreprises pour les aider dans cette transition. Outre les quelque 768 millions de dollars, c'est l'engagement d'accompagner les entreprises qui contribuera à rassurer les PME qui doivent simultanément composer avec l'impact de la pandémie, une transition numérique et une automatisation de leurs processus industriels », a poursuivi Michel Leblanc.

« L'un des éléments très positifs de ce plan est de lancer des signaux clairs pour aider les entreprises à prendre dès maintenant les meilleures décisions pour le remplacement progressif de leurs équipements. Nous sommes convaincus que les dirigeants d'entreprise vont intégrer rapidement ces signaux et réussir à décarboniser leurs chaînes de production, leurs procédés industriels et le chauffage de leurs bâtiments. Nos entreprises sont prêtes à investir pour améliorer notre bilan carbone », a conclu Michel Leblanc.

