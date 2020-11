Ouverture d'un nouveau centre de distribution d'UPS au Canada juste à temps pour la période de pointe des Fêtes





MISSISSAUGA, ON, le 16 nov. 2020 /CNW/ - J'ai l'impression de regarder un enfant faire ses premiers pas », répond Gordon Reed lorsqu'on lui demande ce qu'il ressent lorsqu'il voit les plus grandes installations de tri et de livraison de colis d'UPS Canada en opération. À titre de directeur de projets spéciaux du service de génie industriel d'UPS, Gordon a consacré beaucoup de temps et d'efforts pour que l'exploitation de l'immense centre de 850 000 pieds carrés situé à Caledon, en Ontario, puisse débuter. « C'est un projet qui me tient à coeur, et l'ensemble de notre équipe est extrêmement fière que nous soyons en mesure de compter sur cette installation en ce moment où nous en avons le plus besoin. »

L'exploitation du nouveau centre a commencé en prévision de l'augmentation annuelle du volume qui débutera aux environs de la Cyber semaine et qui se poursuivra jusqu'en janvier 2021. Construites dans le cadre d'un plan d'investissement de 500 millions de dollars au Canada annoncé en 2018, les installations sont dotées de technologies de numérisation et de tri avancées auxquelles sont intégrés des outils misant sur les données pour améliorer l'efficacité et la fiabilité des activités dans le but de mieux servir les clients dans une des provinces affichant la plus forte croissance au pays.

« Cette année a été marquée par plusieurs défis et nous voulons nous assurer de faire notre part pour réduire autant que possible le stress de tous les Canadiens à l'approche de la période des Fêtes », a déclaré Dominic Porporino, président d'UPS Canada. « Nous prévoyons une période des Fêtes record, mais grâce à notre nouvelle installation phare et aux personnes dévouées qui y travaillent, nous sommes prêts à servir les Canadiens lorsqu'ils en auront le plus besoin. Cela témoigne bien du désir de notre entreprise d'aider le monde à aller de l'avant en livrant l'essentiel. »

Par ailleurs, UPS prévoit embaucher 100 000 employés saisonniers dans le monde pour l'aider à réaliser ses livraisons pendant les Fêtes. Au Canada, ils seront plus de 5 000 à venir prêter main forte à l'entreprise. Des postes à temps plein et à temps partiel seront comblés, et beaucoup d'employés saisonniers embauchés par le passé sont parvenus à décrocher un emploi permanent chez UPS.

UPS a également complété un projet d'expansion de 180 000 pieds carrés de son centre de Montréal plus tôt cette année, et ouvert un nouveau centre à Kanata (Ontario) en novembre 2018. L'entreprise a aussi procédé à l'expansion de ses centres de Brampton (Ontario), de London (Ontario) et d'Edmonton (Alberta).

Pour vous assurer que votre entreprise est prête à faire face à la période des Fêtes ou pour planifier votre magasinage en ligne, rendez-vous sur ups.com pour consulter notre Horaire de la période des Fêtes 2020.

