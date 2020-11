GNR Québec Capital salue l'implication du gouvernement dans le développement des projets de gaz naturel renouvelable





213 M$ sont annoncés pour le développement de gaz naturel renouvelable dans le plan d'économie verte 2030 du gouvernement du Québec

MONTRÉAL, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - GNR Québec Capital S.E.C. (" GNR Québec Capital "), un fonds d'investissement visant à accroître la transformation des déchets en gaz naturel renouvelable (GNR) dans la province du Québec, tient à féliciter le gouvernement pour le dévoilement de son nouveau plan d'économie verte, et particulièrement pour son engagement dans le développement de la production et la distribution de gaz naturel renouvelable au Québec.

Une cible ambitieuse pour 2030

À ce sujet, le plan établit une norme minimale de 10% de gaz naturel renouvelable pour 2030. Cette cible est un signal important pour le marché, particulièrement pour les investisseurs, puisqu'il illustre l'existence d'un marché local pour les projets et d'une disponibilité dans les infrastructures de distribution.

Un investissement majeur pour le développement de projets

La somme de 213 M$ annoncée sera affectée au programme de soutien à la production de gaz naturel renouvelable, à son injection ou à sa connexion au réseau de distribution de gaz naturel. Ainsi, les projets pourront compter sur un support financier important qui viendra s'ajouter aux efforts effectués par différents partenaires, dont GNR Québec Capital, pour accompagner les développeurs dans les efforts de financement.

Ces mesures permettront de verdir le réseau gazier québécois et de favoriser le développement économique dans toutes les régions de la province.

Citation:

« GNR Québec capital a été créé dans le but d'accélérer le développement des projets de GNR au Québec. Nous sommes donc ravis de voir le gouvernement s'engager financièrement dans cette même lignée et s'assurer que nous puissions accélérer le développement de l'extraordinaire potentiel québécois en biométhanisation de matières résiduelles et biométhanisation agricole» a déclaré Gérard Mounier, président-directeur général de Gestion GNR Québec Capital inc.

À propos de GNR Capital Québec.

Issu d'un partenariat annoncé le 1er juin dernier entre Xebec Adsorption Inc. (TSXV : XBC) (Xebec), fournisseur mondial de solutions d'énergie propre, et le Fonds de solidarité FTQ (Fonds), GNR Québec Capital est un fonds novateur offrant aux promoteurs et aux partenaires l'accès au capital et à l'expertise nécessaires pour développer et exploiter des installations qui traitent et transforment les déchets organiques en gaz naturel renouvelable et en biofertilisants.

SOURCE GNR Québec Capital

Communiqué envoyé le 16 novembre 2020 à 15:39 et diffusé par :