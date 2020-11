Soutien à l'organisation de congrès internationaux à Québec : 30 000 $ décernés à des chercheurs de l'Université Laval





QUÉBEC, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les Fonds de recherche du Québec et le Centre des congrès de Québec annoncent aujourd'hui les récipiendaires du concours Soutien à l'organisation de congrès internationaux du Cercle des ambassadeurs de Québec et des Fonds de recherche du Québec, qui en est à sa 2e édition. Les 4 offres de soutien décernées, totalisant 30 000 $, reconnaissent le travail de 4 chercheurs et chercheuses qui, en s'investissant dans l'organisation de congrès scientifiques, généreront des retombées économiques appréciables et contribueront au rayonnement de la communauté.

Deux offres de soutien de 10 000 $ décernées à :

Marie-Hélène Gagné

Université Laval - École de psychologie

Congrès de l'International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect : des communautés bienveillantes pour améliorer le bien-être des enfants et des familles, 2022





Université Laval - Faculté des sciences sociales

Conférence internationale Mining the Connections, 2021

Deux offres de soutien de 5 000 $ décernées à :

Nadine Deslauriers-Varin

Université Laval - École de travail social et de criminologie

48 e Congrès annuel de la Society for Police and Criminal Psychology, 2022





Centre de recherche CERVO

Channelopathy, 2021

Citations

« Ce concours souligne l'importance que notre communauté scientifique s'investisse dans la venue de congrès internationaux qui produisent des retombées scientifiques, sociales et économiques positives pour la communauté. Au nom des Fonds de recherche du Québec, j'offre mes félicitations aux lauréats et lauréates et salue leur dévouement. » Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

« L'implication de personnes d'influence dans la confirmation et l'organisation de congrès scientifiques à Québec est importante plus que jamais. C'est donc avec enthousiasme que nous avons collaboré encore cette année avec le Fonds de recherche du Québec. En plus de se distinguer dans leur créneau d'excellence, ces scientifiques contribuent par leur engagement au rayonnement de la destination et de nos industries clés à l'international. » Pierre-Michel Bouchard, président-directeur général du Centre des congrès de Québec

À propos du Cercle des ambassadeurs de Québec

Guichet unique en services-conseils, le Cercle des ambassadeurs de Québec soutient et accompagne des experts et leaders locaux dans leurs démarches pour organiser un congrès américain ou international à Québec en offrant des outils, des ressources et des programmes d'appui financier. Il regroupe 150 ambassadeurs influents et dynamiques qui ont organisé un congrès ou ont un projet viable en cours. Sa mission : stimuler le tourisme d'affaires et faciliter la tenue de congrès américains et internationaux à Québec.

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités d'importantes retombées économiques pour Québec tout en contribuant au rayonnement de la capitale. Certifié LEED-CI or et BE argent, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie en norme de qualité, nommé Meilleur palais des congrès au monde, le Centre se distingue par ses hauts standards de gestion, le savoir-faire d'une équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

À propos des Fonds de recherche du Québec

Relevant du ministre de l'Économie et de l'Innovation, les Fonds de recherche du Québec ont pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et de promouvoir et soutenir la mobilisation des connaissances. Pour en savoir plus, consultez les sites Web : FRQSC , FRQS , FRQNT .

