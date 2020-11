Alors que les provinces signalent un nombre record de cas de COVID-19, la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada s'associe avec le fabricant du désinfectant pour les mains Canpalm approuvé par Santé Canada dans la lutte contre la COVID-19





PICKERING, Ontario, 16 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TJP Labs Inc. (« TJP » ou la « société ») est heureuse d'annoncer qu'elle s'associe à la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada (la « FIIC ») pour soutenir le personnel infirmier de première ligne du pays face à la pandémie de COVID-19.



TJP Labs fera don à la FIIC d'une partie des recettes de ses ventes de produits désinfectants pour les mains CANPALM. La société veille ainsi à ce que toute la population ait facilement accès à des produits de grande qualité approuvés par Santé Canada tout en appuyant les infirmières et infirmiers du pays.

« Pour les deux organisations, ce nouveau partenariat est une excellente façon d'aider nos concitoyens à lutter contre la COVID-19. Il est essentiel de redonner aux infirmières et infirmiers de première ligne, qui continuent d'oeuvrer à la sécurité de nos familles et de nos quartiers. »

David Richmond-Peck, chef de la direction, TJP Labs Inc./CANPALM Brands International

« Depuis l'époque de Florence Nightingale, les infirmières et infirmiers sont des chefs de file de la sensibilisation à l'importance de la désinfection des mains. Nous nous associons avec joie à TJP Labs qui a reconnu le rôle essentiel du personnel infirmier dans ce contexte sans précédent. »

Christine Rieck Buckley, directrice générale, FIIC

Les consommateurs peuvent manifester leur appui aux infirmières et infirmiers du pays en choisissant le gel désinfectant CANPALM pour protéger leur famille contre la COVID-19.

Détails du partenariat :



Les consommateurs sont encouragés à se prévaloir du code de rabais de 20 % (CNF20) à l'achat de désinfectant CANPALM sur le site officiel de la société https://www.canpalm.com/.



TJP Labs donnera à la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada 25 % des recettes des ventes de CANPALM effectuées au moyen de ce code sur le site web.



TJP Labs donnera à la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada 5 % du bénéfice brut réalisé sur les commandes de grand volume de CANPALM passées grâce à la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada.

À propos de TJP Labs :

TJP Labs est une société canadienne dont le système de gestion de la qualité est certifié en vertu de la norme mondialement reconnue ISO 9001:2015. Nous sommes titulaires d'une licence d'exploitation BPF de Santé Canada. Nous fabriquons et étiquetons des produits de santé naturels distribués à l'international.

TJP Labs donne la priorité à la qualité, à la clientèle et à l'amélioration continue.

À propos de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada :

La Fondation des infirmières et infirmiers du Canada investit dans l'excellence infirmière qui permet de mieux soigner les patients. Elle contribue à doter le pays de soins de santé de calibre mondial en mobilisant des fonds pour faire progresser les études et la recherche infirmières et en reconnaissant l'excellence professionnelle de nos infirmières et infirmiers. Pour manifester votre appui aux infirmières et infirmiers, allez à :

https://cnf-fiic.ca/fr/fonds-covid-19-pour-les-infirmieres-et-infirmiers/.

Lauren Pugh

TJP LABS

m: 437-998-3031

tel: 905-492-8273 EXT 21

a: 1750 Plummer St. #5,6, Pickering, ON. L1W 3L7

e: lauren@tjplabs.com

w: www.tjplabs.com

Communiqué envoyé le 16 novembre 2020 à 14:20 et diffusé par :