Mercedes-Benz Canada annonce la nomination d'Eva Wiese comme première femme présidente et directrice générale





TORONTO, 16 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Daimler AG a nommé Eva Wiese (45) au poste de présidente et directrice générale de Mercedes-Benz Canada à compter du 1er février 2021. Eva Wiese va succéder à Dimitris Psillakis qui, en octobre, a été nommé par le conseil de direction de Daimler à la tête du marketing et des ventes de Mercedes-Benz Cars Amérique du Nord, ainsi qu'au poste de directeur général de MBUSA à partir du 1er janvier 2021.



« Nous sommes ravis d'accueillir Eva dans ce rôle de direction important. Sa vaste expérience sur de multiples marchés et dans divers secteurs d'activité sera essentielle pour mettre en oeuvre les six piliers stratégiques qui contribueront à renforcer la position de Mercedes-Benz sur le marché canadien », a déclaré Dimitris Psillakis. « Mercedes-Benz Canada bénéficie de la présence de femmes dirigeantes fortes dans l'ensemble de l'organisation et nous sommes très heureux à l'idée qu'Eva contribuera encore davantage à cette dynamique en tant que première femme à la tête de la compagnie. »

Dans son nouveau rôle à titre de présidente et directrice générale de Mercedes-Benz Canada, Eva Wiese assumera la responsabilité globale des voitures de tourisme Mercedes-Benz, des modèles Mercedes-AMG et des fourgons Mercedes-Benz. Elle dirigera les 1 200 employés de Mercedes-Benz Canada répartis sur 14 sites, ainsi qu'un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées. Durant la période intérimaire en janvier 2021 entre le départ de Dimitris Psillakis et l'arrivée d'Eva Wiese, le directeur financier de Mercedes-Benz Canada, Felix Britsch, occupera le poste de président et directeur général par intérim.

L'expérience d'Eva Wiese dans les domaines de la vente au détail, de la gestion des marques, du marketing et du service à la clientèle sera précieuse pour Mercedes-Benz Canada, tout comme son travail de longue date non seulement aux commandes de la division des voitures de tourisme, mais aussi à la tête de la division des fourgons et de la sous-marque Mercedes-AMG. Eva Wiese a commencé sa carrière chez Mercedes-Benz en 2001 en tant que stagiaire en gestion. Après avoir acquis de l'expérience dans divers services et dans différents établissements à travers l'Allemagne, les États-Unis et l'Asie, elle a travaillé en tant qu'adjointe de direction du chef du groupe Mercedes Car. Après avoir exercé différentes fonctions au sein des communications et des opérations mondiales de service et de pièces, elle a été responsable de la gestion stratégique des produits pour la division des voitures de tourisme Mercedes-Benz. En 2016, elle a rejoint Mercedes-AMG en tant que responsable du marketing et de la gestion des produits.

Depuis 2019, Eva Wiese dirige le réseau de détail appartenant à Mercedes-Benz pour les voitures de tourisme et les fourgons au Wurtemberg, constitué de 17 concessions dans les environs de Stuttgart, en Allemagne. En outre, elle travaille à la création du Service de gestion de l'expérience client, englobant le marketing, les centres de contact avec la clientèle et le parcours client dans l'ensemble des établissements de détail allemands appartenant à Mercedes-Benz.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 200 personnes dans 14 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 46 090 véhicules en 2019. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la sixième année consécutive.

