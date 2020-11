Le Project Management Institute annonce les lauréats des PMI® Awards 2020





Mardi 20 octobre, le Project Management Institute (PMI) a annoncé les lauréats des Prix professionnels PMI® dans le cadre de l'événement s'inscrivant dans la série d'expériences virtuelles, intitulée "Une nouvelle vision du monde: notre impact global".

Depuis 1974, les prestigieux Prix professionnels PMI Awards rendent hommage aux organisations et individus dont la passion, le talent et l'expertise ont grandement contribué à la profession de gestionnaire de projets ou PMI.

Cette année, ont également été sélectionnés les lauréats des Prix PMI de la recherche et académiques. Ces prix reconnaissent les personnes ayant réalisé des contributions durables ou significatives dans le domaine de l'enseignement, de la recherche ou de la littérature.

Pour en savoir plus à propos des programmes d'excellence: https://www.pmi.org/about/awards.

Prix professionnels PMI® :

Projet PMI de l'Année? ce Prix récompense un important projet majeur qui offre une performance supérieure des pratiques de gestion de projets, des résultats organisationnels supérieurs et une incidence positive sur la société - le tout avec un budget de projet supérieur à 100 millions d'USD.

Prix du BUREAU DE GESTION DE PROJET (PMO) DE L'ANNEE ® - Ce prix rend hommage à un bureau de gestion de projet (PMO) qui a ajouté de la valeur à son organisation en appuyant des initiatives stratégiques fructueuses et a démontré des capacités supérieures de gestion organisationnelle de projets. Il reconnaît également un PMO qui a établi une vision en matière d'offre de valeur et exerce un impact positif net sur les résultats commerciaux.

Prix d'Excellence projet PMI ? Ce prix reconnaît les projets complexes qui offrent une performance supérieure des pratiques de gestion de projets, des résultats organisationnels supérieurs et des impacts positifs sur la société - le tout avec un budget projet inférieur à 100 millions d'USD.

Prix Ami PMI ? Il s'agit du plus important et plus prestigieux prix individuel décerné par le Project Management Institute, qui récompense les services rendus à l'organisation et à la profession.

Marge Combe, Fellow PMI

Dr. Prasad S. Kodukula, PMP, PgMP, Fellow PMI

Prix PMI Eric Jenett d'Excellence de gestion de projets ? Ce prix reconnaît et rend hommage à un individu ayant réalisé une(des) contribution(s) exceptionnelle(s) à la profession de gestion de projets ou à sa pratique, grâce à son leadership, sa gestion technique de projets et son sens de la gestion des affaires et de la stratégie.

Vanita Ahuja, PhD, PgMP, MRICS

Dr. Krishna Kumar T I PhD, CDAI

Kenneth Bainey MBA, PMP

Prix PMI Jeune professionnel ? Ce prix reconnaît et rend hommage à des jeunes professionnels qui ont réalisé un impact exceptionnel en faisant progresser la gestion de projets au sein de l'organisation, ainsi que les connaissances et la compréhension de la pratique de la gestion de projets, et ont démontré une compréhension des normes, des pratiques et de l'éthique du PMI.

Nguyen Si Trieu Chau, LIMC, PfMP, PgMP, PMP, PMI-ACP, PMI-RMP, PMI-SP, IPMO-E, PMO-CP

Lt. Dimitrios Zaires Exec. MSc, MBA, CMILT, PMI-RMP

Roman Reznikov

Dr. Ritu Ahuja, PMI-ACP, MRICS

Lauréats du Prix PMI de la recherche et universitaire ® :

Prix PMI des réalisations en recherche? Ce prix reconnaît et rend hommage à un individu ou groupe d'individus dont le travail a permis de faire progresser de manière significative les concepts, les connaissances et les pratiques de la gestion de projets grâce à la publication d'un corpus de recherche universitaire.

Professeur Monique Aubry, PhD, MPM

Prix PMI Linn Stuckenbruck d'Excellence en enseignement ? Ce prix reconnaît et rend hommage à un membre du corps professoral pour son excellence en matière de gestion de projets d'enseignement, et son engagement ferme à améliorer le programme d'études de la gestion de projets dans l'enseignement supérieur.

Callum Robert Kidd (Université de Manchester)

Prix PMI Article de l'Année du Project Management Journal® ? Ce prix reconnaît le meilleur article publié dans le Project Management Journal au cours de l'année précédente.

"Comment l'information numérique transforme les modèles de livraison de projets" par le Professeur Jennifer Whyte

Prix PMI David I. Cleland de documentation sur la gestion de projets ? Ce prix reconnaît l'(les) auteur(s) d'un ouvrage publié qui a contribué à faire progresser les connaissances relatives à la gestion, aux concepts et aux pratiques dans le domaine des projets.

"Gestion de projets: une approche de réalisation des produits" par les Professeurs Ofer Zwikael et John R Smyrk

Consultez la liste des lauréats des prix PMI: https://www.pmi.org/about/awards/winners

À propos du Project Management Institute (PMI)

Le Project Management Institute (PMI) est la principale association mondiale pour les personnes qui font de la gestion de projets, de programmes ou de portefeuilles, leur profession. Par le biais de la défense des droits, de la collaboration, de l'enseignement et de la recherche au niveau mondial, nous nous efforçons de préparer plus de trois millions de professionnels dans le monde entier dans le cadre de l'économie de projet: l'économie à venir dans laquelle le travail et les individus s'organisent autour de projets, de produits, de programmes et de flux de valeur. Depuis 50 ans, nous travaillons dans presque tous les pays du monde pour faire progresser les carrières, améliorer le succès organisationnel et faire évoluer la profession de gestionnaire de projet grâce à des normes, certifications, communautés, ressources, outils, recherches universitaires, publications, formations professionnelles et opportunités de mise en réseau reconnus dans le monde entier. En tant que membre de la famille du PMI, le site interactif ProjectManagement.com® crée des communautés mondiales en ligne qui offrent davantage de ressources, de meilleurs outils, des réseaux plus vastes et des perspectives plus larges. Rendez-vous sur www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute et sur Twitter sur @PMInstitute

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 novembre 2020 à 13:45 et diffusé par :