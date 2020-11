Projet de palladium de Marathon -- Constitution de la commission d'examen conjoint





OTTAWA, ON, le 16 nov. 2020 /CNW/ - L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'Honorable, Jeff Yurek, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, ont annoncé aujourd'hui la constitution d'une commission d'examen conjoint de trois membres pour examiner le projet de palladium de Marathon de Generation PGM Inc., situé près de la ville de Marathon, en Ontario.

Debra Sikora a été nommée présidente de la commission d'examen conjoint. Laurie Bruce et Gay Drescher sont les deux autres membres de la commission d'examen conjoint.

Les membres sélectionnés possèdent les connaissances et l'expertise pertinentes liées aux effets environnementaux potentiels du projet, et sont impartiaux et libres de tout conflit d'intérêts relatif au projet, comme l'exige la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 2012.

L'Agence a récemment invité le public à présenter des commentaires sur la version provisoire de l'entente modifiée relative à la commission d'examen conjoint suite à la reprise de cette évaluation environnementale, qui avait été mise en suspens en 2014. L'entente modifiée relative à la commission d'examen conjoint entre le ministre Wilkinson et le ministre Yurek établissant le mandat et le cadre de référence de la commission d'examen conjoint, ainsi que les procédures et le délai de l'évaluation environnementale, sera signée et publiée à une date ultérieure.

En vertu de l'entente, la commission d'examen conjoint examinera les effets environnementaux du projet, envisagera des mesures d'atténuation, déterminera si le projet est susceptible d'entrainer des effets environnementaux négatifs importants et établira tout programme de suivi requis.

La prochaine étape pour la commission d'examen conjoint sera de lancer une période de consultation publique sur l'addenda de l'étude d'impact environnemental et les études additionnelles que le promoteur prévoit présenter à la fin de 2020. Après avoir examiné les commentaires reçus, la commission déterminera si elle dispose de suffisamment de renseignements pour tenir une audience publique.

