Ouverture de la 27e édition du China International Advertising Festival à Xiamen





XIAMEN, Chine, 16 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le 27e China International Advertising Festival (CIAF), organisé par la China Advertising Association et tout particulièrement appuyé par le gouvernement populaire municipal de Xiamen, a ouvert ses portes à Xiamen le 15 novembre (heure de Pékin). Cette année, le Festival, organisé à Xiamen pour la première fois, propose divers programmes, dont des événements de remise de prix, des forums du sommet, des activités de promotion médiatique, des présentations promotionnelles et des expositions. La zone d'exposition s'étend sur près de 50 000 mètres carrés et attire plus de 2 000 entreprises du secteur du marketing et de la communication ainsi que des industries connexes.

Pour sa 27e édition, le China International Advertising Festival s'est engagé à bâtir une plateforme d'événements publicitaires à niveaux multiples, complets et variés, ainsi qu'un écosystème publicitaire favorisant la création et le partage des ressources de l'industrie. Le Festival de 2020, ayant lieu pour la première fois à Xiamen, a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire du CIAF et pour l'industrie de la publicité de la ville de Xiamen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1334920/The_27th_China_International_Advertising_Festival_Opened_Xiamen.jpg

