Le Nouveau-Brunswick recevra un financement additionnel de la part du gouvernement fédéral pour soutenir les services de garde

FREDERICTON, NB, le 16 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a collaboré étroitement avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick afin de s'assurer que les familles continuent d'avoir accès à des services de garde sûrs, abordables et de grande qualité pour leurs jeunes enfants pendant la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, et le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy, ont annoncé une aide fédérale de 14 millions de dollars destinée au secteur des services de garde du Nouveau-Brunswick.

Le financement que le Nouveau-Brunswick reçoit aidera les garderies à se remettre des fermetures temporaires et de la perte de revenus essentiels que représentent les frais d'admission, à s'adapter aux directives de santé publique et à répondre aux besoins liés à la pandémie. Les fonds permettront également de s'assurer de la disponibilité de places de garderie sûres et en nombre suffisant à l'appui du retour graduel des parents au travail.

Ce financement fait partie d'un investissement plus important de 625 millions de dollars dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire, qui vise à tenir compte des grandes priorités en matière de services de garde dont ont convenu les premiers ministres du Canada pour relancer l'économie en toute sécurité au cours des six à huit prochains mois. Parallèlement aux accords conclus en vertu du Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, ce financement signifie que le gouvernement du Canada investira près de 1,2 milliard de dollars pour soutenir les services de garde d'enfants en 2020-2021.

Citations

« La garde des enfants n'est pas un luxe, c'est une nécessité. L'accès à des services de garde de qualité, abordables et souples est la clé pour que les parents canadiens retournent au travail et que notre économie se relève de cette crise. Le gouvernement du Canada continuera à collaborer avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick afin de soutenir le secteur des services de garde, pour que toutes les familles aient accès aux services de garde de qualité dont ils ont besoin pendant la pandémie de la COVID-19 et par la suite. »

-Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Au cours de la dernière année, et en particulier durant de la pandémie de COVID-19, il est apparu clairement que l'accès à des services de garde abordables, sûrs et de qualité est important pour les familles, notre système de santé et notre économie. Les installations d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, les exploitants et les éducateurs ont joué un rôle essentiel en guidant le Nouveau-Brunswick durant la phase de reprise de la pandémie, mais ils ont besoin d'être soutenus pour continuer leur travail important. »

- Dominic Cardy, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick

« La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions financières importantes sur de nombreuses familles du Nouveau-Brunswick. Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que les parents aient accès à des services de garde sûrs et abordables afin qu'ils puissent retourner au travail et que nous puissions, ensemble, parvenir à un solide redressement économique. »

- Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

« Aujourd'hui plus que jamais, les parents du Nouveau-Brunswick doivent savoir qu'ils peuvent compter sur des services de garde sûrs et abordables pour pouvoir retourner au travail l'esprit tranquille. Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires de façon à soutenir le secteur des services de garde et à assurer le succès de la relance économique du Canada après la COVID-19. »

- Pat Finnigan, député de la circonscription de Miramichi-Grand Lake

Faits en bref

Le Nouveau-Brunswick recevra 14 millions de dollars sur l'enveloppe de 625 millions de dollars du Fonds de relance sécuritaire établi par le gouvernement du Canada pour la garde des enfants afin de tenir compte de la réduction du nombre de places disponibles en garderie et de répondre aux besoins particuliers du secteur des services de garde qui découlent de la pandémie.

recevra 14 millions de dollars sur l'enveloppe de 625 millions de dollars du Fonds de relance sécuritaire établi par le gouvernement du pour la garde des enfants afin de tenir compte de la réduction du nombre de places disponibles en garderie et de répondre aux besoins particuliers du secteur des services de garde qui découlent de la pandémie. Cet investissement vient s'ajouter aux 400 millions de dollars que le gouvernement du Canada s'est engagé à verser en 2020-2021 pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants dans le cadre d'accords bilatéraux avec les provinces et les territoires.

s'est engagé à verser en 2020-2021 pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants dans le cadre d'accords bilatéraux avec les provinces et les territoires. Le gouvernement du Canada allouera aux provinces et aux territoires des fonds pour la relance sécuritaire selon la formule de répartition actuelle utilisée pour les Accords bilatéraux sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

allouera aux provinces et aux territoires des fonds pour la relance sécuritaire selon la formule de répartition actuelle utilisée pour les Accords bilatéraux sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Les axes prioritaires de la relance sécuritaire de l'économie canadienne sont les suivants :

les tests, la recherche de contacts et la gestion des données;



la capacité du système de soins de santé;



les populations vulnérables;



les municipalités;



l'équipement de protection individuelle pour les travailleurs de la santé et les autres travailleurs;



la garde d'enfants pour les travailleurs de retour au travail;



le congé de maladie pancanadien.

