Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Bryant's Cove





BRYANT'S COVE, NL, le 16 nov. 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce concernant des infrastructures vertes en présence de Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Pam Parsons, députée provinciale de Harbour Grace - Port de Grave, au nom de l'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et de Gloria Best, mairesse de Bryant's Cove.

Date : Mardi 17 novembre 2020



Heure : 13 h HNT



Lieu : Hôtel de ville de Bryant's Cove

5357, chemin Main

Bryant's Cove (Terre-Neuve-et-Labrador)

