Oppenheimer accélère la croissance du Consumer Investment Banking Group avec la nomination de James Murray au poste de directeur général, basé à Londres, au Royaume-Uni





NEW YORK et LONDRES, 16 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Oppenheimer & Co. Inc. ("Oppenheimer"), une banque d'investissement de premier plan, gestionnaire de patrimoine, et une filiale d'Oppenheimer Holdings (NYSE : OPY), a annoncé aujourd'hui la poursuite du renforcement de l'équipe de direction au sein du Consumer Group de son activité de banque d'investissement. Oppenheimer a le plaisir d'annoncer la nomination de James Murray au poste de directeur général au sein de son Global Consumer Investment Banking Group. James sera basé à Londres et rapportera à Max Lami, directeur général européen, et à Emmanuel Durand, directeur mondial de Consumer Investment Banking.

James rejoint Oppenheimer avec plus de 20 années d'expérience dans la fourniture de conseils stratégiques à un large éventail de clients consommateurs. Il se concentrera à la fois sur le Royaume-Uni et sur le continent et travaillera en étroite collaboration avec Jeroen Van Den Heuvel, directeur général du Consumer Investment Banking Group. Messieurs Murray et Van Den Heuvel apportent ensemble plus de 40 années d'expérience en matière de fusions et acquisitions collectives et de levée de capitaux dans le secteur de la consommation.

James est titulaire d'un MBA de l'Imperial College de Londres et d'une maîtrise de l'université de St Andrews.

James a commencé sa carrière dans la banque d'investissement chez Rothschild & Co à Londres. Avant de rejoindre Oppenheimer, il était associé et responsable des fusions et acquisitions pour les consommateurs chez KPMG. James a conseillé pour plus de 50 milliards d'USD de transactions fermées, représentant des sociétés privées et publiques, des entrepreneurs et des clients de capital-investissement.

M. Durand a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir James dans notre équipe internationale. Sa connaissance respectée de l'industrie, son expérience et ses relations dans le secteur de la consommation sont complémentaires à celles de Jeroen van den Heuvel. Il renforcera les capacités d'Oppenheimer au Royaume-Uni et en Europe continentale. James contribuera également, avec Jeroen, à consolider davantage nos capacités transfrontalières bien établies, notamment en renforçant le lien avec l'équipe américaine en charge des consommateurs."

M. Lami a ajouté : "Oppenheimer s'est engagé à poursuivre l'expansion de ses capacités de banque d'investissement en Europe et à répondre aux besoins de ses clients en fournissant une couverture dans différentes zones géographiques sur une base intégrée. Nous sommes ravis de pouvoir renforcer notre entreprise grâce à la nomination de James dans notre équipe."

Oppenheimer & Co. Inc.

Oppenheimer & Co. Inc. (Oppenheimer), une filiale principale d'Oppenheimer Holdings Inc. (OPY à la Bourse de New York), et ses filiales offrent une gamme complète de services de gestion de patrimoine, de courtage en valeurs mobilières et de banque d'investissement aux particuliers fortunés, aux familles, aux cadres d'entreprise, aux autorités locales, aux entreprises et aux institutions. Pour plus d'informations, consultez le site www.oppenheimer.com.

Oppenheimer Europe Limited

Oppenheimer Europe Limited est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority et est une société membre du LSE. Elle fournit des conseils à des clients professionnels dans les domaines des actions, des titres à revenu fixe et du financement des entreprises. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.oppenheimer.com.

Contact pour les médias :

Joseph Kuo / Michael Dugan

Haven Tower Group LLC

424 317 4851 ou 424 317 4852

jkuo@haventower.com ou mdugan@haventower.com

Communiqué envoyé le 16 novembre 2020 à 11:41 et diffusé par :