Placements Mackenzie annonce les distributions réinvesties de fin d'année estimatives pour ses fonds négociés en bourse

TORONTO, le 16 nov. 2020 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui les distributions réinvesties de fin d'année estimatives pour ses fonds négociés en bourse («?FNB?») indiqués ci-dessous qui se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) et à la NEO Bourse Aequitas (NEO) pour l'année d'imposition 2020. Veuillez noter que ces chiffres ne sont que des estimations au 15 octobre 2020. Les distributions réinvesties réelles pourraient différer considérablement de ces estimations.

Il s'agit d'estimations de distributions de revenu net ou de gains en capital nets non distribués. Ces distributions seront réinvesties dans des parts supplémentaires des FNB respectifs et ne comprennent pas les estimations des montants de distributions mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles en espèces courantes. Les parts supplémentaires seront immédiatement regroupées avec les parts en circulation de sorte que le nombre de parts en circulation suivant la distribution soit égal au nombre de parts en circulation avant la distribution.

Placements Mackenzie devrait annoncer les montants finaux des distributions réinvesties de fin d'année pour ses FNB aux alentours du 23 décembre 2020. La date de clôture des registres pour ces distributions sera le 31 décembre 2020. Les courtiers seront informés au début de 2021, par l'intermédiaire des Services de compensation et de dépôt de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs, des montants imposables réels distribués par les FNB en 2020, et des caractéristiques fiscales de ces montants.

Les détails des montants estimatifs de distribution par part sont les suivants :

FNB Mackenzie Symbole Distributions

réinvesties de

fin d'année

estimatives

par part VLPP au 15

octobre

2020 Devise CUSIP ISIN Bourse FNB de revenu fixe

mondial de base plus

Mackenzie MGB 0,00000 $ 20,2721 $ CA 55452P101 CA55452P1018 TSX FNB d'obligations

sans contraintes

Mackenzie MUB 0,04700 $ 20,9411 $ CA 55454N104 CA55454N1042 TSX FNB de revenu à taux

variable Mackenzie MFT 0,00000 $ 18,6367 $ CA 55453X103 CA55453X1033 TSX FNB de revenu fixe

canadien de base

plus Mackenzie MKB 0,45821 $ 22,3354 $ CA 55452R107 CA55452R1073 TSX FINB Diversification

maximale Canada

Mackenzie MKC 0,00000 $ 25,8279 $ CA 55453L109 CA55453L1094 TSX FINB Diversification

maximale États-Unis

Mackenzie MUS 0,88867 $ 32,2874 $ CA 55453M107 CA55453M1077 TSX FINB Diversification

maximale Marchés

développés européens

Mackenzie MEU 0,00000 $ 22,7426 $ CA 55453P100 CA55453P1009 TSX FINB Diversification

maximale Marchés

développés mondiaux

Mackenzie MWD 0,00000 $ 27,4412 $ CA 55453N105 CA55453N1050 TSX FINB Diversification

maximale Marchés

émergents Mackenzie MEE 0,00000 $ 24,7759 $ CA 55453Q108 CA55453Q1081 TSX FINB Diversification

maximale Marchés

développés mondiaux

ex Amérique du Nord

Mackenzie MXU 0,00000 $ 22,9065 $ CA 55454L108 CA55454L1085 TSX FNB de revenu fixe à

rendement élevé

mondial Mackenzie MHYB 0,00000 $ 19,3979 $ CA 55454M106 CA55454M1068 NEO FNB mondial de

leadership d'impact

Mackenzie MWMN 0,00000$ 36,8463 $ CA 55455D105 CA55455D1050 NEO FNB complémentarité

de portefeuille Mackenzie MPCF 0,00000 $ 19,2177 $ CA 55454D106 CA55454D1069 TSX FNB d'actions

mondiales

Mackenzie Ivy MIVG 0,00000 $ 25,3494 $ CA 55454E104 CA55454E1043 TSX FNB de revenu fixe à

court terme canadien

Mackenzie MCSB 0,00000 $ 20,5589 $ CA 55452Q109 CA55452Q1090 TSX FINB Actions chinoises de

type A CSI 300 Mackenzie QCH 0,00000 $ 112,6650 $ CA 55454U108 CA55454U1084 NEO FINB Actions canadiennes

grandes capitalisations

Mackenzie QCE 0,00000 $ 100,6353 $ CA 55454W104 CA55454W1041 TSX FINB Actions canadiennes

Mackenzie QCN 0,00000 $ 99,6688 $ CA 55453U109 CA55453U1093 TSX FINB Actions américaines

grandes capitalisations

Mackenzie QUU 0,00000 $ 134,4801 $ CA 55454T101 CA55454T1012 TSX FINB Actions américaines

grandes capitalisations

Mackenzie ($ US) QUU.U 0,00000 $ 101,7253 $ US 55454T200 CA55454T2002 TSX FINB Actions américaines

grandes capitalisations

Mackenzie (couvert en $

CA) QAH 0,00000 $ 120,7116 $ CA 55455M105 CA55455M1059 TSX FINB Actions internationales

Mackenzie QDX 0,00000 $ 91,6867 $ CA 55455T100 CA55455T1003 TSX FINB Actions internationales

Mackenzie (couvert en $ CA) QDXH 0,00000 $ 90,6280 $ CA 55455Y109 CA55455Y1097 TSX FINB Obligations canadiennes

totales Mackenzie QBB 2,55645 $ 109,2879 $ CA 55452S105 CA55452S1056 TSX FINB Obligations à

court terme canadiennes

Mackenzie QSB 0,41743 $ 103,8939 $ CA 55453K101 CA55453K1012 TSX FINB Obligations toutes

sociétés canadiennes Mackenzie QCB 0,24723 $ 106,8606 $ CA 55454A102 CA55454A1021 NEO FINB TIPS américains

Mackenzie (couvert en $ CA) QTIP 0,02044 $ 108,4759 $ CA 55456B108 CA55456B1085 NEO FINB Obligations de sociétés

américaines de qualité

Mackenzie (couvert en $ CA) QUIG 0,00000 $ 108,6331 $ CA 55455H106 CA55455H1064 TSX FINB Obligations américaines

à rendement élevé Mackenzie

(couvert en $ CA) QHY 0,00000 $ 91,9272 $ CA 55455K109 CA55455K1093 TSX FINB Obligations de marchés

émergents en monnaie locale

Mackenzie QEBL 0,10079 $ 95,5251 $ CA 55455J102 CA55455J1021 TSX FINB Obligations de marchés

émergents Mackenzie (couvert

en $ CA) QEBH 0,00000 $ 96,5992 $ CA 55454J103 CA55455J1030 TSX FINB socialement responsable

Amérique du Nord Wealthsimple WSRI 0,29658 $ 28,0416 $ CA 94701L108 CA94701L1085 TSX FINB socialement responsable

de marchés développés ex

Amérique du Nord Wealthsimple WSRD 0,12921 $ 27,9306 $ CA 94701J103 CA94701J1030 TSX FINB d'immobilier des marchés

développés Mackenzie QRET 0,00000 $ 103,9572 $ CA 55454K100 CA55454K1003 TSX FINB mondial d'infrastructures

Mackenzie QINF 0,00000 $ 103,7719 $ CA 554547109 CA5545471099 TSX FINB mondial de dividendes

durables Mackenzie MDVD 0,00000 $ 19,7649 $ CA 554569103 CA5545691035 TSX FINB mondial de dividendes

durables Mackenzie ($ US) MDVD.U 0,00000 $ 14,9192 $ US 554569202 CA5545692025 TSX FINB Obligations totales

Marchés développés ex Amérique

du Nord Mackenzie (couvert en $

CA) QDXB 0,00000 $ 100,5962 $ CA 55454P109 CA55454P1099 TSX FINB Obligations américaines

totales Mackenzie (couvert en

$ CA) QUB 0,00000 $ 99,8608 $ CA 554557108 CA5545571088 TSX FNB de répartition de revenu

fixe mondial Mackenzie MGAB 0,00000 $ 20,0495 $ CA 554552208 CA5545522081 TSX FNB de répartition équilibrée

Mackenzie MBAL 0,00000 $ 20,5533 $ CA 554551101 CA5545511019 TSX FNB de répartition prudente

Mackenzie MCON 0,00000 $ 20,3633 $ CA 554567107 CA5545671078 TSX FNB de répartition de

croissance Mackenzie MGRW 0,00000 $ 20,7435 $ CA 554570101 CA5545701016 TSX

Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, visitez https://www.mackenzieinvestments.com/fr/investments/by-type/etfs/innovation.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur.

Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds négocié en bourse. Si les distributions que verse un fonds négocié en bourse sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds négocié en bourse a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Le prix de base rajusté de vos placements sera diminué de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie («?Mackenzie?») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 144,5 milliards de dollars au 31 octobre 2020, Mackenzie fournit des solutions de placements et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif avec des bureaux au Canada, à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX :IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion d'environ 193 milliards de dollars au 31 octobre 2020. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site mackenzieinvestments.com /fr.

