Comment éviter des escroqueries lors de l’achat des bitcoins ?





On ne cessera de le dire. L’une des causes pour lesquelles les gens ont peur d’investir dans le bitcoin aujourd’hui, c’est parce qu’il y a assez d’ escroqueries et d’arnaques. Mais vous devez cesser d’avoir peur, car il existe plusieurs astuces pour éviter de tomber sous le coup de ces malfrats.

C’est donc pour vous aider à sécuriser vos bitcoins que nous avons choisi de faire cet article. Vous pouvez désormais utiliser cette monnaie qui fait le buzz dans le monde entier sans avoir à craindre quoi que ce soit. Voici donc comment procéder pour éviter d’être escroqué lorsque vous achetez des bitcoins.

Savoir identifier une escroquerie

Il y a des signes qui vous permettent de savoir que vous êtes face à une escroquerie lorsque vous souhaitez investir dans le bitcoin. La première chose qui doit attirer votre attention, c’est que vous allez être face à des publicités agressives. En d’autres termes, chaque fois que vous aurez à ouvrir vos réseaux sociaux, vous constaterez des boites de publicités qui vont s’ouvrir automatiquement et régulièrement. Il faut tout de même signaler que cela ne suffit pas à affirmer qu’il s’agit d’une escroquerie.

En plus de cela, vous pourrez aussi constater des pages avec beaucoup de fautes d’orthographe, des démarcages téléphoniques, ou alors le témoignage d’une célébrité et autres. Ne vous faites jamais berner par ce type de choses. Ce sont des stratégies que ces escrocs mettent en œuvre pour pouvoir appâter leurs potentielles proies. Évitez systématiquement ce type de sites. Soyez donc désormais attentif lorsque vous souhaitez acheter des bitcoins en France 2020 , car vous pouvez perdre votre argent.

Choisissez les plateformes de trading

Les plateformes de trading en ligne sont sans aucun doute les meilleurs coins dans lesquels vous pouvez acheter des bitcoins sans avoir à craindre une escroquerie. Mais même dans sillage, il faut opter pour les plateformes qui acceptent les virements SEPA.

Elles sont plus sécurisées. Il ne faut pas du tout oublier de mener assez d’enquêtes pour vous rassurer de la fiabilité du site que vous allez choisir. Certes, c’est le coin le plus conseillé, mais les hackers n’ont pas de limites. C’est pourquoi il est important d’être assez éveillé.

Prêtez attention à la formule d’accueil

Une plateforme qui vous accueille avec un message qui vous dit que vous allez automatiquement gagner assez d’argent n’est pas du tout bonne. En effet, il faut savoir que le bitcoin reste un système qu’on expérimente encore. Personne n’est donc magicien pour savoir ce que vous allez gagner en investissant. Faites donc attention à ces sites qui vous vendent des illusions. Dans le cas où vous apercevez ce genre de message, il est mieux de chercher ailleurs.

Déplacer ses bitcoins

Il n’est pas du tout conseillé de laisser ses bitcoins dans une plateforme de changes. Dès lors que vous les avez reçus, il est mieux de les transférer vers un coin dans lequel vous avez un contrôle individuel et total. Il n’est d’ailleurs pas conseillé de laisser sa cryptomonnaie dans des comptes en ligne. Même s’il est vrai qu’il existe des portefeuilles électroniques assez sécurisés dans ce cadre, vous gagnerez tout de même à placer votre monnaie électronique dans un disque dur qui n’est pas connecté sur internet. Vous êtes beaucoup plus en sécurité dans ce cadre.

Il est aussi possible de vous servir d’une entreprise certifiée par l’AMF pour sécuriser vos bitcoins. Ce sont également des coins assez sécurisés et fiables. Mais n’oubliez pas que votre monnaie électronique sera toujours beaucoup plus en sécurité avec vous. Si vous avez donc la possibilité de trouver des protections personnelles comme une clé USB ou un disque dur, faites-le.

Vous pouvez donc désormais être à mesure d’identifier un site qui veut vous arnaquer dans le cadre de l’achat des bitcoins. Si vous prenez tous ces conseils à la lettre, vous n’avez plus rien à craindre. Vous pouvez investir dans la cryptomonnaie sans aucun souci. Cela ne vous empêche cependant pas d’être assez vigilant.

