Le Conseil national de recherches du Canada inaugure une nouvelle installation de recherche sur les matériaux de pointe à Mississauga





Cette installation servira de carrefour national en matière d'énergie propre et soutiendra l'exploration de nouveaux matériaux aux fins de développement industriel et de commercialisation.

MISSISSAUGA, ON, le 16 nov. 2020 /CNW/ - À l'occasion d'une cérémonie virtuelle qui a eu lieu aujourd'hui, le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a inauguré une nouvelle installation de recherche sur les matériaux de pointe qui servira de carrefour national en matière d'énergie propre. L'installation sera un lieu de recherche fondamentale -- que ce soit dans le cadre de travaux internes ou en soutien à l'industrie -- sur de nouveaux matériaux et leur transition vers l'industrie. Elle permettra aux entreprises, au gouvernement et aux universités de collaborer sur des projets révolutionnaires liés aux technologies propres et aux matériaux de pointe.

L'installation fera partie du Campus canadien de fabrication de matériaux de pointe (CCFMP), établi conjointement par le CNRC et le Centre canadien de recherche Xerox (XRCC). On y mettra à la disposition des chercheurs un ensemble de technologies de plateformes destinées à accélérer de façon considérable le rythme des découvertes de nouveaux matériaux pour une gamme d'applications, dont l'énergie propre et la fabrication additive.

Lors de la cérémonie virtuelle, le CNRC a également annoncé que le programme Défi «?Matériaux pour combustibles propres?» serait administré depuis cette installation de recherche. Ce programme de 57 M$, qui s'échelonnera sur sept ans, cible des activités de recherche collaborative pour le développement de nouveaux matériaux utilisés dans la production d'énergie propre et durable.

Faits en bref

L'installation de recherche du CNRC à Mississauga s'intéressera aux technologies destinées à accélérer l'innovation et la découverte de nouveaux matériaux, et particulièrement aux plateformes expérimentales de robotique propulsées par l'IA, soit des laboratoires autonomes appelés «?plateformes de découverte accélérée des matériaux?». Initialement, les principaux domaines d'application comprendront : des matériaux permettant la conversion du dioxyde de carbone en combustibles et en d'autres produits industriels de grande valeur; des poudres et des nanomatériaux multifonctionnels; ainsi que des métamatériaux et des dispositifs de pointe à usage domestique et pour divers autres secteurs (p. ex., automobile, aérospatial et biomédical).

. La nouvelle installation de recherche sur les matériaux de pointe du CNRC sera également un carrefour de collaboration universitaire. Par exemple :

elle sera le théâtre d'une collaboration entre le CNRC et le Centre de collaboration sur les matériaux énergétiques verts de l'Université de Toronto , laquelle mènera à des découvertes et à des percées qui se traduiront par des publications, des brevets et la commercialisation de technologies ainsi qu'à des occasions de formation pour des étudiants de cycle supérieur et des boursiers postdoctoraux;

elle accueillera de l'équipement et des étudiants de l'Université de Waterloo et facilitera ainsi la collaboration dans le domaine des matériaux et des procédés de fabrication additive.

Lorsque les activités de recherche y seront entreprises, vers le milieu de 2021, on y trouvera initialement une équipe formée de quelque 15 chercheurs et membres du personnel de soutien. Une vingtaine de travailleurs externes et d'autres invités pourront également s'y ajouter à n'importe quel moment. Une fois la construction terminée, une centaine de chercheurs et membres du personnel de soutien du CNRC côtoieront un large éventail de collaborateurs et de partenaires issus d'établissements d'enseignement postsecondaires, de ministères et de l'industrie du Canada et d'ailleurs.

et d'ailleurs. Le rez-de-chaussée de l'installation de recherche sur les matériaux de pointe est constitué de laboratoires, de locaux à bureaux et de salles de réunion qui s'étendent sur une superficie de 21?500 pieds carrés, alors que le deuxième étage est vide, prêt à être aménagé. L'édifice de 2 étages subira un agrandissement au cours de la deuxième phase. Un troisième étage, dont l'achèvement est prévu pour le milieu de 2022, sera ajouté à l'édifice pour favoriser la collaboration avec d'autres ministères.

Citations

«?Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir la création de partenariats novateurs qui viendront solidifier la place du Canada comme chef de file mondial en matière d'innovation. Cette nouvelle installation sera un lieu de collaboration et de recherche qui accélérera les découvertes et la commercialisation de solutions dans les secteurs de l'énergie propre et des matériaux intelligents, et elle permettra ainsi au Canada d'occuper une place de choix, à long terme, dans ce secteur technologiquement perturbateur à l'échelle mondiale.?»

L'honorable Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

«?L'inauguration de notre nouvelle installation à Mississauga représente un pas important pour le Conseil national de recherches du Canada dans l'avancement du programme d'énergie propre du Canada. Notre objectif est de faire de ce carrefour de collaboration l'épicentre de nouvelles technologies qui permettront d'assurer la pérennité de l'industrie. Nous avons hâte de travailler avec nos différents partenaires afin d'accélérer la mise au point de technologies fondées sur des matériaux de pointe ainsi que leur commercialisation sous forme de produits révolutionnaires pour l'industrie.?»

Roger Scott-Douglas, Ph.D.

Président par intérim, Conseil national de recherches du Canada

«?Nous sommes ravis que le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) ait choisi la ville de Mississauga pour y aménager sa nouvelle installation régionale de recherche sur les matériaux de pointe, ce qui démontre bien la force et la diversité du secteur de la fabrication de matériaux de pointe dans notre ville. L'installation du CNRC à Mississauga deviendra une ressource importante en matière d'innovation pour notre ville, puisque des partenaires régionaux et nationaux de l'industrie pourront s'y réunir afin de mettre au point des produits, des dispositifs et des systèmes, ce qui créera de l'emploi et favorisera la croissance économique au Canada. La Ville se réjouit à l'idée de travailler en collaboration avec le CNRC et ses partenaires clés ainsi de soutenir les travaux de recherche innovante et de calibre mondial qu'ils effectueront ici même, à Mississauga.?»

Bonnie Crombie

Mairesse de Mississauga

«?En collaboration avec le Conseil national de recherches du Canada, Xerox est fier cofondateur du Campus canadien de fabrication de matériaux de pointe, un campus haute technologie créé pour accélérer le développement et la commercialisation de produits et de procédés évolués pour les secteurs de l'énergie propre et de la fabrication de pointe. Combinant l'expertise, les installations et les ressources de calibre mondial de 2 grands acteurs du milieu de l'innovation et de la recherche -- Xerox, avec son centre mondial de recherche, et le CNRC -- le CCFMA permettra d'accélérer la commercialisation des résultats de la recherche tant au Canada qu'à l'international.?»

Paul Smith

Vice-président, Xerox Research

« L'Université de Toronto se réjouit à l'idée de collaborer avec le CNRC pour accélérer le travail de ses chercheurs et de ses étudiants en quête de solutions pour réduire l'impact environnemental de la consommation en électricité des entreprises, des habitations et des véhicules au Canada et ailleurs. »

Derek Newton

Vice-président adjoint, Innovation, Partenariats et Entrepreneuriat, Université de Toronto

