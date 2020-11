Les nouveaux projets de NGen soutiennent les grappes industrielles et les technologies de fabrication de pointe de calibre mondial.





HAMILTON, Ontario, 16 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l'organisation sectorielle qui dirige la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération Canada, a financé quatre nouveaux projets soutenant la croissance critique de la fabrication de pointe au Canada grâce à un financement collaboratif d'environ 3,5 millions de dollars.



« NGen, avec l'appui du gouvernement du Canada, a apporté un soutien vital aux entreprises canadiennes au moment où elles en ont le plus besoin, en soutenant l'innovation menée par l'industrie, en permettant aux petites entreprises de se mettre à niveau et de devenir des concurrents mondiaux et en créant de nouvelles possibilités commerciales pour stimuler à la fois les exportations et la croissance de l'emploi », a déclaré l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

« Nous sommes heureux d'annoncer le dernier cycle de financement de NGen, qui portera sur des projets mettant en relation les fabricants et les entreprises technologiques et accélérant le développement, l'adoption et la mise à l'échelle des capacités de transformation des technologies de fabrication de pointe au Canada. Les projets de NGen créent des solutions uniques et collaboratives aux défis industriels et positionnent le Canada en tant que chef de file mondial de la fabrication de pointe », a déclaré Jayson Myers, PDG de NGen.

NGen co-investira donc dans les projets suivants qui ont approuvés et sélectionnés par un groupe d'experts indépendants :

Basée à Toronto, en Ontario, l'entreprise Addem Labs s'est associée à COR Engineering Ltd. pour mener un projet pilote qui permettra d'établir en Ontario l'usine professionnelle de fabrication de cartes de circuits imprimés la plus propre et la plus rapide en Ontario. À terme, ce service attirera la chaîne d'approvisionnement électronique au Canada et offrira au monde entier une option ultrapropre de fabrication de produits électroniques juste à temps.



Basée à Toronto, en Ontario, l'entreprise Addem Labs s'est associée à COR Engineering Ltd. pour mener un projet pilote qui permettra d'établir en Ontario l'usine professionnelle de fabrication de cartes de circuits imprimés la plus propre et la plus rapide en Ontario. À terme, ce service attirera la chaîne d'approvisionnement électronique au Canada et offrira au monde entier une option ultrapropre de fabrication de produits électroniques juste à temps.





« Addem Labs cherche à réduire l'écart entre la technologie actuelle basée sur la recherche et les systèmes nécessaires au développement pour mettre en place une production à grande échelle, a déclaré Gowtham Ramachandran, d'Addem Labs. Le soutien de NGen nous permettra de faire passer la technologie des matériaux de la recherche à un système prêt pour la production, de procéder à des essais complets en conditions réelles de conception de machines, et de renforcer notre portefeuille et d'augmenter nos chances de réussite lorsque nous passerons à la mise en place d'un processus de fabrication à grande échelle. » Axiom Group à Aurora, en Ontario, en collaboration avec ses partenaires MS Falcon, Kytech Machines et Bulldog Polymers, travaille à la création d'une technologie visant à éliminer les transitions visuelles entre les différentes matières plastiques utilisées à l'intérieur et à l'extérieur des automobiles, cette technologie pouvant aussi être appliquée dans des industries manufacturières de pointe plus larges. Cette solution transformera les meilleures pratiques de l'industrie, renforçant ainsi l'industrie automobile canadienne et, à plus grande échelle, l'industrie de fabrication de plastiques haute performance. Cette technologie pourra également être appliquée dans les secteurs de l'aérospatiale, des dispositifs médicaux, de la construction, de l'équipement lourd et de la fabrication d'équipements sportifs.



« Le projet du consortium renforcera le leadership du Canada dans le domaine de la fabrication de pointe, en lui conférant une reconnaissance mondiale en tant que meilleur fournisseur de plastiques automobiles complexes et de perfectionnés sur le marché mondial, a déclaré Naithan Loch, d'Axiom. Le soutien de NGen nous a donné un avantage concurrentiel majeur, nous permettant de capturer une part de marché supplémentaire pour les composants de véhicules. »





Basée à Montréal, au Québec, la société DeepSight travaille en partenariat avec Avior Integrated Products Inc. afin d'ajouter un nouvel élément à la plateforme de réalité augmentée (RA) DeepSight. La plateforme améliorée créera des guides holographiques pour aider les travailleurs à assembler des composants aérospatiaux et des pièces composites, ce qui améliorera la productivité et réduira les défauts.



« Ce projet aura un impact transformateur sur les entreprises manufacturières canadiennes. À plus grande échelle, cet outil offrira de l'assistance virtuelle efficace et immersive pour la formation, l'assemblage, le contrôle de la qualité, le dépannage et bien plus encore. Il responsabilise les employés et encourage la création d'emplois supplémentaires dans toute l'industrie », a déclaré Nicolas Bearzatto, directeur de DeepSight.





BlueWater Wood Alliance (BWA), une grappe de fabrication de bois à but non lucratif, a mis en place un programme de transformation numérique qui permettra aux PME de croître et de gérer leur entreprise en lui donnant accès aux programmes et activités de la BWA. Les avantages économiques prévus comprennent une augmentation des ventes et de la productivité, ainsi que des améliorations des processus pour les entreprises membres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la grappe. Le programme permettra également à la BWA de s'engager auprès des PME éloignées et de collaborer avec d'autres organisations oeuvrant dans l'industrie canadienne du bois, ce qui renforcera l'écosystème de la fabrication du bois.



« Ce projet sera d'une importance vitale pour nos membres au moment où ils sortiront de la pandémie, a déclaré Mike Baker, directeur général de la Blue Water Wood Alliance. Il offre également à la BWA la possibilité de capitaliser sur le vaste réseau d'industries de NGen pour tirer profit des occasions de collaboration et d'innovation, en construisant et en renforçant le secteur de la fabrication de bois à valeur ajoutée au Canada. »

Ces projets font partie du portefeuille croissant d'initiatives de fabrication de pointe financées par NGen dans le cadre de l'Initiative des supergrappes d'innovation du gouvernement du Canada. NGen vise à générer une croissance du PIB d'au moins 13,5 milliards de dollars et à créer 13 500 nouveaux emplois tout en s'attaquant à certains des problèmes les plus urgents du monde en matière de soins de santé, de gestion des ressources et d'environnement et tout en améliorant l'économie et la vie des Canadiens.

À propos de NGen ? Fabrication de prochaine génération Canada

NGen est l'organisation à but non lucratif émanant du secteur industriel qui dirige la Supergrappe de fabrication de pointe du Canada. Son mandat est d'aider le Canada à se doter de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au profit des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, lesquels regroupent plus de 3 000 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs. NGen fournit également du financement et du soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à concevoir, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrice au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux.

