La Banque du Canada et le BSIF lancent un projet pilote sur des scénarios de risques liés aux changements climatiques





OTTAWA, ON, le 16 nov. 2020 /CNW/ - La Banque du Canada et le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) ont annoncé aujourd'hui des plans en vue de mener un projet pilote visant à utiliser des scénarios liés aux changements climatiques pour mieux comprendre les risques pesant sur le système financier associés au passage à une économie à faibles émissions de carbone. Un petit groupe d'institutions représentant des banques et des compagnies d'assurance participeront au projet.

L'analyse de scénarios est un outil utile pour identifier les risques possibles dans un environnement sujet à une incertitude considérable. Les scénarios liés aux changements climatiques se rapportant au passage à une économie à faibles émissions de carbone portent sur différentes options de réduction des émissions -- déterminées par des changements aux politiques, à la technologie et aux préférences des consommateurs et des investisseurs -- et leur incidence sur l'économie et le système financier.

Le projet vise à :

créer la capacité pour les autorités et les institutions financières d'analyser des scénarios liés aux changements climatiques et soutenir la capacité du secteur financier canadien à accroître la communication de l'information sur les risques liés aux changements climatiques;

rehausser la compréhension des autorités et des institutions financières de l'exposition potentielle du secteur financier aux risques associés au passage à une économie à faibles émissions de carbone;

améliorer la compréhension des autorités par rapport aux pratiques de gouvernance et de gestion du risque des institutions financières en ce qui concerne les risques et les possibilités liés au climat.

« Les changements climatiques sont un grand défi pour l'économie et ils sont en accélération. Nous devons augmenter la cadence de nos travaux pour comprendre les répercussions sur l'économie et le système financier, a déclaré le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem. Le projet nous permettra d'acquérir de précieuses connaissances pour évaluer et gérer les risques liés aux changements climatiques. Avec l'aide de représentants du secteur privé, nous serons en mesure de mettre à profit la combinaison de l'analyse du climat et des données financières pour faire en sorte que nous disposions de la meilleure information possible pour réaliser notre mandat. »

« Tout le monde, y compris le secteur financier, devra s'adapter à la nouvelle réalité des changements climatiques. La forme que prendra cette nouvelle réalité dépendra de nombreux enjeux complexes et de beaucoup de facteurs encore inconnus, a affirmé Jeremy Rudin, surintendant du BSIF. Ce projet pilote nous permettra de mieux cibler notre attention sur les aspects prudentiels des changements climatiques. »

En s'appuyant sur des travaux existants sur des scénarios pour l'économie mondiale, la Banque et le BSIF commenceront par mettre au point un ensemble de scénarios adaptés au Canada. À l'aide de ces scénarios, les participants exploreront les possibles expositions au risque de leurs bilans. La Banque et le BSIF publieront, vers la fin de 2021 selon le calendrier actuel, un rapport présentant plus en détail les scénarios établis, la méthodologie, les hypothèses et les principales sensibilités.

Le projet ne vise pas à évaluer l'exposition individuelle aux risques liés au climat des institutions financières ni la résilience face aux risques de transition du secteur financier dans son ensemble. De plus, le choix des participants ne constitue pas une validation de leurs approches en place en matière de gestion ou de communication des risques liés aux changements climatiques.

Les institutions financières suivantes participeront au projet :

Banque Royale du Canada

Financière Sun Life

Groupe Banque TD

Groupe Co-operators limitée

Intact Corporation financière

Manuvie

Renseignements supplémentaires

Portrait des organismes

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme fédéral indépendant fondé en 1987. Il a pour mandat de protéger les déposants, les souscripteurs, les créanciers des institutions financières et les participants des régimes de retraite, tout en permettant aux institutions financières de se mesurer à la concurrence et de prendre des risques raisonnables. Le BSIF surveille plus de 400 institutions financières fédérales (IFF) et plus de 1 200 régimes de retraite fédéraux pour déterminer s'ils sont en bonne santé financière et s'ils respectent les exigences réglementaires qui leur sont applicables.

La Banque du Canada est la banque centrale du pays. Son mandat, défini dans la Loi sur la Banque du Canada, est de « promouvoir le bien-être économique et financier du Canada ». Elle est investie de quatre grandes sphères de responsabilité. Grâce à la politique monétaire du Canada, la Banque vise à préserver la valeur de la monnaie en maintenant l'inflation à un niveau bas, stable et prévisible. Elle s'emploie également à promouvoir la fiabilité, la solidité et l'efficacité des systèmes financiers; elle conçoit, émet et distribue les billets de banque canadiens, et joue le rôle d'agent financier et de banquier du gouvernement du Canada.

SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

Communiqué envoyé le 16 novembre 2020 à 10:07 et diffusé par :