La FCSSQ souligne le travail des professionnelles et professionnels de l'éducation





QUÉBEC, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec tient à souligner l'engagement et l'apport essentiel des professionnels de l'éducation, dans le cadre de la Semaine des professionnelles et professionnels de l'éducation, se tenant du 16 au 20 novembre.

« Chaque jour dans les établissements scolaires, les professionnels soutiennent les élèves dans leur chemin vers la réussite. OEuvrant dans plus d'une trentaine de professions différentes, chacun contribue au bien-être des élèves. En ces temps exceptionnels, ils participent, en complémentarité avec l'ensemble des membres du personnel, à assurer les apprentissages et la persévérance des élèves. Nous invitons la population à remercier les professionnels de l'éducation », a affirmé M. Jacky Tremblay, président-directeur général par intérim de la FCSSQ.

La Fédération des centres de services scolaires du Québec regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

