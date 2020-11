Fxview.com prend place parmi les 75 000 premiers sites web mondiaux





Fxview.com, un fournisseur de premier plan de services Forex et CFD, a franchi une étape prestigieuse en prenant place parmi les 75 000 premiers sites web du monde selon le classement Alexa. Ce succès a été obtenu moins de deux mois après la relance par Charlgate Ltd de ses services axés sur les investisseurs particuliers sur le site fxview.com.

Revendiquant plus de 600 000 utilisateurs uniques et 11 millions de pages consultées par mois, ainsi que 30 000 suiveurs sur Facebook, fxview.com offre des services de trading multi-actifs aux utilisateurs de l'Espace économique européen.

«Fxview travaille d'arrache-pied pour offrir à ses clients la meilleure expérience de trading grâce à des outils de trading de pointe, de multiples plateformes de trading et des conditions de trading auxquels seuls les clients institutionnels ont accès», a déclaré Sarvjeet Singh Virk, directeur général du Groupe Finvasia, qui a récemment acquis une participation dans la Société.

«Constater que le site web a gagné une telle popularité auprès des utilisateurs à peine deux mois après que nous avons relancé nos services via la nouvelle URL, c'est vraiment inouï. Ce classement indique clairement que nos clients valident les efforts que nous réalisons pour leur fournir les meilleurs produits et services du secteur», a déclaré Sandeep Samra, directeur du marketing.

Fxview.com est un courtier axé sur la technologie qui combine la tarification, de puissantes plateformes, la rapidité d'exécution, la gamme de produits, l'assistance à la clientèle et l'analyse de marché pour élaborer des produits et des services pour ses clients.

Alexa est une filiale d'Amazon qui classe des millions de sites web du monde entier par ordre de popularité en examinant le nombre quotidien moyen de visiteurs uniques et le nombre de pages consultées pour un site web donné. Plus le classement Alexa d'un site web est bas, plus sa popularité est grande.

À propos de Fxview

Basée à Limassol, à Chypre, fxview.com (contrôlée et exploitée par Charlgate Ltd) opère conformément à la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers (MiFid); elle est réglementée à Chypre par la CySec (numéro de licence 367/18) depuis 2018 et est membre de l'ICF (Investor Compensation Fund) de Chypre.

Fxview.com est également enregistrée auprès de la Financial Conduct Authority britannique - FCA (n° 850138), de l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière - BaFin (n° 157125), de l'Autorité française de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR (n° 85051), de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa italienne - CONSOB (n° 5151), de la Comisión Nacional de Mercado de Valores espagnole - CNVM (n° 4892 ), et de la Finanstilsynet norvégienne (n° FT00118545).

