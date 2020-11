Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de Louis Riel





OTTAWA, ON, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de Louis Riel :

« En cette année du 150e anniversaire de l'entrée de la Nation des Métis dans la Confédération, nous nous joignons aujourd'hui aux Métis et à tous les Canadiens pour honorer Louis Riel. Fondateur du Manitoba et député-élu de la Chambre des communes, Louis Riel était un grand défenseur des droits des minorités et de la langue française. De plus, sa lutte pour préserver la culture métisse a tracé la voie vers le Canada que nous connaissons maintenant.

« Aujourd'hui, dans le cadre de l'Accord Canada-Nation métisse, le gouvernement du Canada et la Nation des Métis travaillent ensemble pour parvenir à une véritable réconciliation fondée sur une relation de respect, de partenariat et d'affirmation des droits. En continuant d'avancer sur la voie commune de la réconciliation, nous ferons progresser l'autodétermination et l'autonomie gouvernementale de la Nation des Métis.

« Cette année, la pandémie mondiale de COVID-19 a mis en lumière les défis particuliers auxquels sont confrontés les peuples et les communautés autochtones. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada continue de travailler de près avec ses partenaires de la Nation des Métis afin de trouver des solutions communautaires et fondées sur les distinctions pour mieux répondre aux défis de la pandémie. Au cours des derniers mois, nous avons créé un Fonds de soutien aux communautés autochtones qui permet d'appuyer les organisations et communautés métisses face à la pandémie. De plus, la réponse du gouvernement à cette crise sanitaire comprend un Fonds d'appui aux entreprises communautaires autochtones qui soutient les entreprises des Métis, ainsi que du financement pour aider les étudiants métis qui poursuivent des études postsecondaires de même que les établissements d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de la Nation des Métis. Le gouvernement a aussi alloué des fonds pour répondre aux besoins urgents en matière de santé mentale dans les communautés métisses.

« Aujourd'hui, j'encourage tous les Canadiens à reconnaître les contributions de Louis Riel au développement du Canada et le rôle que la Nation des Métis a joué, et continue de jouer, pour bâtir un pays plus juste et plus inclusif. »

