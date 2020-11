Raysut Cement organise une cérémonie d'inauguration de l'usine Duqm à Oman, d'une valeur de 30 millions de dollars





Raysut Cement Company (RCC), le plus grand producteur de ciment à Oman, a organisé une cérémonie d'inauguration pour lancer les travaux de construction de sa nouvelle unité de broyage d'une valeur de de 30 millions de dollars à Duqm à Oman.

Le développement de l'usine Duqm, qui représente une expansion stratégique pour RCC cotée à la bourse de Muscat, soutiendra le leadership de la société dans la fabrication de ciment en ajoutant 1 million de tonnes supplémentaires à la production du groupe, portant le total à 7,4 millions de tonnes par an.

"Cette 'inauguration s'avère une étape importante pour RCC à deux égards. D'une part elle contribuera de manière significative à réaliser nos objectifs ambitieux d'expansion de capacité de 10 millions de tonnes d'ici 2022, prévus d'être portés à 22 millions de tonnes dans le futur proche. D'autre part, cela nous aidera à créer plus d'opportunités d'emploi en nous aidant dans nos efforts déployés pour améliorer le progrès social et économique à Oman ", a déclaré le PDG du groupe, Joey Ghose.

En septembre dernier, RCC avait signé un bail foncier et un accord de services portuaires avec la société SAOC au port de Duqm dans le cadre du développement de la nouvelle unité de broyage.

Pour sa part, M. Salim bin Ahmed bin Alawi Al Ibrahim, directeur général adjoint par intérim du groupe a souligné : "La nouvelle unité de broyage renforcera notre capacité à répondre aux besoins des marchés régionaux et mondiaux de RCC qui continue de se développer avec de nouveaux investissements et acquisitions à Oman, en Asie et en Afrique de l'Est".

Les investissements de RCC sont évalués de Ménière a ce qu'ils soient réalisés dans des endroits où la demande est forte et où les additifs disponibles sont localement à proximité, a-t-il dit, ajoutant que l'unité Duqm aidera la société à consolider et à renforcer sa présence à Oman et sur les marchés voisins du Golfe.

Au cours de l'année écoulée, RCC a connu un expansion fulgurante grâce à des fusions et acquisitions et à de nouveaux investissements à Oman et dans le monde entier.

En mai 2019, RCC a acquis Sohar Cement Company SAOG à Oman pour 60 millions de dollars. RCC avait également annoncé le développement d'une nouvelle cimenterie de 1,2 million de tonnes par an près de Tbilissi, en Géorgie, en Europe de l'Est, pour un investissement de 200 millions de dollars en octobre dernier. L'usine sera développée par Pioneer Cement Industries, la filiale en propriété exclusive de RCC aux Émirats arabes unis, qui détient une concession sur les mines de calcaire en Géorgie.

La dernière acquisition de RCC était l'achat majoritaire du terminal de ciment de LafargeHolcim aux îles Thilafushi aux Maldives en octobre de cette année. L'année dernière, la société avait également annoncé un investissement de 40 millions de dollars américains dans une nouvelle unité de broyage à Berbera, en Somaliland, en Afrique de l'Est.

"Notre objectif consiste à transformer RCC en un leader mondial dans la fabrication, l'approvisionnement et l'exportation de ciment, et le développement de Duqm constitue un élément important dans cette stratégie. Nos expansions correspondent aux opportunités existantes et celles à venir sur les marchés sur lesquels nous nous concentrons, comme par exemple l'Afrique de l'Est, un marché en plein essor pour les 50 prochaines années", a conclu M. Ghose.

*Source: AETOSWire

