Bureau en Gros se prépare pour une saison des Fêtes bien différente en offrant des solutions d'achat et d'expédition





Des cadeaux personnalisés et bien pensés sont offerts chez Bureau en Gros pour aider les familles, les collègues et les entreprises à rester connectés et à célébrer les Fêtes

Trouvez des idées-cadeaux des Fêtes inspirantes à bureauengros.com/ideescadeaux, avec des milliers de cadeaux et un guide de cadeaux annuel pour aider les consommateurs à trouver des idées-cadeaux touchantes.

Les clients qui magasinent à bureauengros.com peuvent profiter d'une livraison rapide et gratuite sur toutes les commandes, du ramassage sans contact en bordure de rue dans les deux heures et de la livraison le jour même en deux heures via Instacart.





Les succursales Bureau en Gros offrent une solution de magasinage centralisé pour tous ceux qui célèbrent la saison virtuellement : achetez, emballez et expédiez vos cadeaux en magasin en toute confiance grâce au grand éventail de services d'expédition du Centre de solutions. Toutes les mesures de santé et de sécurité sont en place.

Le Centre de solutions lance sa collection des Fêtes, incluant des cadeaux personnalisés amusants comme des impressions sur toile, sacs fourre-tout, casse-têtes, couvertures molletonnées, calendriers et plus encore.

RICHMOND HILL, ON, le 16 nov. 2020 /CNW/ - Les consommateurs se préparent à une saison des Fêtes très différente en recherchant des endroits sûrs pour magasiner et la tranquillité d'esprit que leurs cadeaux des Fêtes arriveront à temps. Bureau en Gros est la destination de choix pour les meilleures idées-cadeaux au bon prix et en un seul endroit, pour vous aider à traverser une saison de cadeaux unique. Bureau en Gros offre un Centre de cadeaux des Fêtes en ligne et une solution centralisée en magasin où les clients peuvent acheter, emballer et expédier leurs cadeaux.

Plus que jamais, les Canadiens chercheront à exprimer leur reconnaissance aux membres de leur famille, aux amis, aux enseignants, aux collègues et aux partenaires d'affaires qui les ont soutenus dans des moments difficiles. Bureau en Gros a quelque chose à offrir à tous ceux qui figurent sur votre liste, notamment des produits technologiques pour rester connecté, des produits et accessoires pour rafraîchir les espaces de travail à distance, des produits de créativité et d'apprentissage pour les enfants, des idées uniques pour les bas de Noël et des cadeaux personnalisés.

Sachant que les consommateurs feront une plus grande partie de leurs achats en ligne cette année, Bureau en Gros est prêt à veiller à ce que les cadeaux arrivent à temps. Quatre-vingts pour cent des commandes passées à bureauengros.com sont expédiées par l'intermédiaire de son propre parc de véhicules de livraison afin de maintenir une livraison rapide et gratuite de toutes les commandes, quels que soient les défis qui affectent le marché global de la livraison. Les succursales de Bureau en Gros proposent également un service de ramassage sans contact en bordure de rue dans les deux heures pour offrir aux clients des options pratiques de magasinage.

«?Nous sommes ravis de pouvoir offrir des solutions variées aux consommateurs, pour toutes les personnes à qui ils offrent des cadeaux, a déclaré John DeFranco, chef des affaires commerciales, Bureau en Gros. Nous avons veillé à ce que notre sélection de produits reflète l'évolution des besoins des Canadiens, ce qui inclut l'ajout d'un plus grand nombre de solutions de travail à distance, de produits de haute technologie des meilleures marques, de solutions d'apprentissage et de créativité pour les enfants et d'idées-cadeaux pour entreprises. Notre objectif est de faire en sorte que les cadeaux arrivent à temps et, grâce au ramassage sans contact en bordure de rue, nous serons en mesure de traiter les commandes de dernière minute pour le ramassage en magasin jusqu'au 24 décembre.

En plus de son engagement à livrer les cadeaux à temps, Bureau en Gros veille à ce que les consommateurs puissent faire leur magasinage des Fêtes en toute sécurité grâce à un certain nombre d'initiatives, notamment :

Nouveaux produits et marques exclusives : Des milliers de nouveaux produits ont été ajoutés pour faciliter la recherche du cadeau idéal. Bureau en Gros offre également le meilleur rapport qualité-prix grâce à sa garantie de prix. General Supply Goods + Co. est une marque préférée des Fêtes, une marque ancrée dans la nostalgie de chez nous et exclusive à Bureau en Gros. Une autre marque élégante et exclusive est gry mattr par Joe Mimran , une gamme d'accessoires classiques convenant aussi bien à la maison qu'au bureau, ce qui en fait un excellent choix pour les cadeaux d'entreprise.





Bureau en Gros a mis en place le programme Magasinez en sécurité MC pour assurer la sécurité de ses associés et de ses clients. Les protocoles de santé et de sécurité en magasin comprennent des directives de distanciation physique, la désinfection tout au long de la journée, le port du masque, des stations sanitaires et l'application Magasinez en sécurité qui permet aux clients de faire la file virtuellement pendant les heures de pointe. Politique de retour prolongée : Bureau en Gros a prolongé sa politique de retour en magasin pour la saison des cadeaux. Les achats effectués après le 1er novembre peuvent être retournés jusqu'au 16 janvier ou dans un délai de 14 à 30 jours à compter de la date d'achat (le délai le plus long étant retenu). Les retours doivent être accompagnés d'un reçu de vente et les articles retournés avec un reçu de cadeau seront admissibles à un échange ou à un crédit de magasin.

Trouvez davantage d'inspiration pour les Fêtes en visitant bureauengros.com/ideescadeaux et en suivant Bureau en Gros sur Instagram, Twitter et Facebook.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 305 succursales au pays ou magasinent en ligne sur le site Bureauengros.com. L'entreprise offre cinq espaces de cotravail à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous le nom Staples Studio. Depuis sa transformation en Entreprise du travail et de l'apprentissage, Staples Canada/Bureau en Gros a démontré un engagement renouvelé envers les petites entreprises et les consommateurs, à travers des services élargis qui vont au-delà de l'impression au Centre de solutions, des milliers de nouveaux produits, de services de technologie, d'événements spéciaux et de contenu informatif avec la série de présentations de l'espace Sous les projecteurs et le lancement d'un nouveau blogue. Staples Canada/Bureau en Gros est une entreprise privée dédiée à aider ses clients à travailler, apprendre et évoluer. Consultez le site bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

