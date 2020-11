Rendez-vous des représentants du Québec au Canada et à l'étranger





QUÉBEC, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le XXVe Rendez-vous des représentants du Québec au Canada et à l'étranger aura lieu du 16 au 20 novembre. Pour la toute première fois, pandémie oblige, cette importante rencontre se tiendra entièrement en mode virtuel.

À cette occasion, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, s'entretiendra avec les représentants et fera part de sa vision et des priorités du gouvernement pour le développement économique du Québec à l'étranger.

Cette rencontre annuelle est toujours un moment fort pour les représentants du Québec au Canada et à l'étranger. C'est l'occasion pour les représentants de participer à des conférences, de discuter d'objectifs communs et de se mettre à jour sur les grandes orientations du gouvernement du Québec. Dans le contexte actuel, il est plus que jamais nécessaire de maintenir une communication efficace et de s'assurer d'une action hors Québec bien coordonnée.

Cet événement s'inscrit dans les objectifs de la Vision internationale du Québec, Le Québec : fier et en affaires partout dans le monde. Cette vision vise à la fois à augmenter les exportations du Québec dans des marchés toujours plus diversifiés et à accroître les investissements étrangers au Québec.

« Ce rendez-vous est très important pour moi et pour toute l'équipe qui représente le Québec partout dans le monde. Il l'est encore davantage cette année, dans le contexte bien particulier de la pandémie, qui nous apporte son lot de défis. Plus que jamais, une exécution coordonnée et intégrée de notre action économique à l'international est essentielle. Le rôle de nos représentantes et représentants en diplomatie économique et d'influence est un atout majeur pour la relance économique du Québec, que ce soit par l'augmentation de nos exportations ou par la croissance des investissements étrangers au Québec. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et le l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

