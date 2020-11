/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La FPPE-CSQ dévoile sa campagne pour souligner l'importance du personnel professionnel en éducation/





MONTRÉAL, le 15 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) invite les médias à une conférence de presse virtuelle où elle présentera sa nouvelle campagne pour mettre en valeur le travail du personnel professionnel dans le réseau scolaire, surtout dans le contexte de la pandémie.

À l'occasion de la Semaine des professionnelles et professionnels, le président de la FPPE-CSQ, Jacques Landry, sera accompagné pour une première fois de trois professionnels qui oeuvrent au niveau primaire ou secondaire : Christine Landry, conseillère d'orientation, Léna C. Moïse, psychologue, et Marc Nolet, conseiller pédagogique.

Plus de deux mois après la rentrée scolaire, ils exposeront les impacts de la pandémie tels qu'ils les constatent sur le terrain en accompagnant quotidiennement les élèves et les équipes-écoles, particulièrement en termes de santé mentale. Ils souligneront aussi les priorités de la FPPE-CSQ et l'importance de faire reconnaître le travail de chaque professionnelle et professionnel en milieu scolaire. La campagne vise à sensibiliser entre autres les administrateurs et les élus provinciaux.

La conférence de presse aura lieu le lundi 16 novembre 2020, à compter de 11 heures, en mode virtuel sur la plateforme Zoom. Les médias sont invités à se joindre via le lien fourni ci-dessous.

Conférence de presse de la FPPE-CSQ Date : Lundi 16 novembre 2020



Heure : 11 h



Lieu : En mode virtuel sur la plateforme Zoom

https://zoom.us/j/95477449959

Meeting ID: 954 7744 9959

Passcode: 396096



Quoi : Priorités de la FPPE-CSQ et mise à jour sur la santé mentale dans les écoles avec trois employés professionnels. Lancement de la campagne de la Semaine des professionnelles et professionnels de l'éducation, du 16 au 20 novembre 2020.



Qui : Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ

Christine Landry, conseillère d'orientation

Léna C. Moïse, psychologue

Marc Nolet, conseiller pédagogique

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 10 000 membres répartis dans la quasi-totalité des commissions scolaires du Québec, francophones, anglophones, Crie et Kativik. Elle compte parmi ses membres différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif, pédagogique et dans les services directs aux élèves (entre autres, psychologues, psychoéducatrices et psychoéducateurs, orthophonistes, conseillères et conseillers d'orientation, orthopédagogues, etc.).

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

SOURCE Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ)

Communiqué envoyé le 16 novembre 2020 à 09:00 et diffusé par :