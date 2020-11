Jouets pour le Nord annonce un record de dons provenant de l'industrie canadienne du jouet pour une deuxième année consécutive





Des jouets recueillis sous forme de dons d'une valeur totale de 265 000 $ seront distribués aux familles des collectivités du Nord du Canada pendant la période des Fêtes

TORONTO, le 16 nov. 2020 /CNW/ - L'Association canadienne du jouet est heureuse d'annoncer que cette année, ses membres de l'industrie du jouet ont fait don de jouets d'une valeur record de 265 000 $ dans le cadre de son programme annuel Jouets pour le Nord.

Jouets pour le Nord est une initiative découlant d'un partenariat entre l'Association canadienne du jouet (ACJ), la Gendarmerie royale du Canada (GRC), l'Aviation royale canadienne (ARC) et le fournisseur de services logistiques Thomson Terminals. Le programme, qui célèbre cette année son dixième anniversaire, vise à fournir des jouets aux enfants de familles de certaines des régions les plus éloignées du Canada qui n'ont pas accès à ses jouets ou qui n'ont pas les moyens d'en acheter pendant la période des Fêtes.

Pour la deuxième année consécutive, les dons de jouets offerts par l'industrie canadienne du jouet dans le cadre du programme Jouets pour le Nord ont établi un record annuel. En 2019, les dons ont atteint un record annuel de 100 000 $, soit une augmentation de 100 % par rapport à l'année précédente. En 2020, les dons faits dans le cadre du programme ont augmenté de plus de 165 % d'une année à l'autre, ce qui démontre une reconnaissance et une compréhension croissantes de l'importance du programme pour les collectivités et les familles qu'il soutient.

« Nous sommes très reconnaissants du soutien incroyable que Jouets pour le Nord a reçu de nos partenaires de l'industrie encore cette année, a déclaré Graeme Bissett, président de l'Association canadienne du jouet. Sans les généreux dons des fabricants de jouets, les distributeurs et les détaillants membres de l'ACJ, ce programme ne pourrait exister. Grâce à leur soutien continu, le programme continue de franchir de nouvelles étapes et de toucher plus de familles chaque année. »

Depuis 2010, Jouets pour le Nord a distribué des jouets d'une valeur de plus de 650 000 $ aux familles du Nord du Labrador, du Manitoba, du Nunavut et de l'Ontario qui n'ont autrement pas accès à des jouets pour leurs enfants ou qui n'ont pas les moyens de s'en procurer durant la période des Fêtes.

« Jouets pour le Nord est un programme très important pour les collectivités du Nord du Canada. Il a permis de répandre la joie dans d'innombrables familles pendant les Fêtes au cours des dix dernières années, a déclaré le cpl Rob Buller, coordonnateur de Jouets pour le Nord. En raison de l'isolement accru que cette année a entraîné pour beaucoup d'entre nous, nous croyons qu'il est plus essentiel que jamais de nous unir en tant que nation afin de faire notre part pour les enfants et les familles de ces collectivités. »

Cette année, des jouets seront distribués dans plus de 30 collectivités des régions de Thunder Bay, de Goose Bay et d'Iqaluit, dont Grise Fiord, l'établissement permanent le plus au nord du Canada, et l'une des régions les plus froides du monde. Jouets pour le Nord a également l'intention de desservir trois autres collectivités des Territoires du Nord-Ouest cette année.

« C'est un honneur de faire partie de Jouets pour le Nord et d'être témoin de la croissance extraordinaire du programme. Sally et moi sommes très fiers de pouvoir contribuer à faire une différence dans la vie des familles canadiennes année après année », a déclaré Jim Thomson, PDG de Thomson Terminals Limited.

Le programme Jouets pour le Nord 2020 a été rendu possible grâce aux généreux dons des organisations suivantes (par ordre alphabétique) :

Mastermind Toys, le plus important détaillant de jouets et de livres pour enfants au Canada, offre gracieusement son papier-cadeau distinctif, conçu à l'interne au Canada, dans le cadre de l'initiative Jouets pour le Nord 2020.

À propos de l'Association canadienne du jouet :

Fondée en 1932, l'ACJ est une association commerciale sans but lucratif dont les membres sont des fabricants, des importateurs, des distributeurs et des professionnels du marketing des secteurs des jouets, des jeux, des produits saisonniers et des produits récréatifs. L'ACJ est le puissant porte-parole d'une industrie du jouet de 1,8 milliard de dollars au Canada et à l'étranger. Grâce à l'Association, les membres de l'ACJ travaillent ensemble pour le mieux-être de l'industrie. Pour de plus amples renseignements, consultez le https://www.canadiantoyassociation.ca/.

