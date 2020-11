La semaine des offres du Vendredi fou d'Amazon commence le vendredi 20 novembre. Profitez de bonnes affaires sensationnelles tant qu'il en reste!





Amazon proposera de nouvelles offres tous les jours entre le vendredi 20 novembre et le Vendredi fou, le 27 novembre.

Les clients pourront se procurer des cadeaux époustouflants et des produits tendance dans les catégories des jouets, de la beauté, de la maison, de la mode et des appareils Amazon, notamment en bénéficiant des offres de petites et moyennes entreprises canadiennes.

SEATTLE, le 16 nov. 2020 /CNW/ - (NASDAQ: AMZN) - Il ne reste que peu de temps avant la semaine des offres du Vendredi fou d'Amazon Canada! À cette occasion, entre le vendredi 20 novembre et le 27 novembre (date du Vendredi fou), les clients pourront bénéficier d'aubaines fantastiques et de prix réduits en se rendant au amazon.ca/vendredifou ou sur l'application Amazon. Ces bonnes affaires couvrent un large éventail de produits, des nouveaux gadgets et appareils électroniques aux jouets pour enfants les plus prisés, en passant par des objets essentiels pour la maison et la cuisine, des articles de mode saisonniers, des produits de beauté incontournables et des offres pour la période des Fêtes, dont les clients pourront se prévaloir avant épuisement des stocks.

Cette année, plus de clients que jamais achètent leurs cadeaux des Fêtes en avance, notamment dans des catégories populaires telles que la maison, les jouets et les appareils Amazon, et un nombre record ont effectué leurs achats auprès de petites et moyennes entreprises. Pour ceux qui doivent encore se procurer leurs cadeaux de fin d'année, Amazon poursuit sa période d'offres et de rabais sensationnels en lançant ses bonnes affaires du Vendredi fou à compter du vendredi 20 novembre. De plus, grâce à la période de retours prolongée d'Amazon, les clients peuvent magasiner en toute confiance, sachant que la plupart des articles expédiés entre aujourd'hui et le 31 décembre 2020 peuvent être retournés gratuitement jusqu'au 31 janvier 2021.

Chaque jour et tout au long des Fêtes, les merveilleux employés d'Amazon unissent leurs efforts pour offrir des expériences magiques aux clients, notamment des options de livraison rapides, gratuites et pratiques. Étant donné que l'entreprise a mis en oeuvre plus de 150 nouvelles améliorations des processus et mesures de sécurité au cours des derniers mois, qu'elle a investi 10 milliards de dollars dans la sécurité de son personnel cette année et qu'elle dispose de centaines de milliers d'employés dans l'ensemble de son réseau, les clients peuvent compter sur des livraisons rapides et efficaces tout au long des Fêtes et au-delà.

Aperçu des offres de la semaine du Vendredi fou :

Les offres qui figurent ci-dessous - et beaucoup d'autres - seront accessibles à diverses dates et heures entre le 20 novembre et le 27 novembre (date du Vendredi fou), dans la limite des stocks disponibles, à amazon.ca/vendredifou , depuis l'application Amazon, ou en demandant simplement «?Alexa, quelles sont mes offres??» Sortez votre liste de cadeaux et profitez de ces bonnes affaires tant qu'il en reste!

80 $ de rabais sur Echo Show 8 - seulement 89,99 $

110 $ de rabais sur Echo Show (2 e gén.) - seulement 189,99 $

(2 gén.) - seulement 189,99 $ 45 $ de rabais sur Echo Auto - seulement 24,99 $

30 $ de rabais sur le tout nouvel Echo Dot - seulement 39,99 $

40 $ de rabais sur le tout nouvel Echo - seulement 89,99 $

45 $ de rabais sur Kindle - seulement 74,99 $

25 $ de rabais sur Fire TV Stick 4K - seulement 44,99 $

- seulement 44,99 $ 50 $ de rabais sur Fire TV Cube - seulement 99,99 $

20 $ de rabais sur Fire 7 Tablet - seulement 49,99 $

50 $ de rabais sur Fire HD 8 Kids Edition Tabley - seulement 129,99 $

80 $ de rabais l'ensemble de 3 eero 6 Wi-Fi 6 - seulement 319 $

Sonnette Video Doorbell Pro de Ring + Echo Show 5 gratuit - seulement 199,99 $

5 gratuit - seulement 199,99 $ 179,99 $ de rabais sur la caméra extérieure Blink Outdoor 2 + Echo Show 5 - seulement 159,99 $

Les nouveaux clients d'Amazon Music Unlimited peuvent bénéficier de trois mois gratuits au service de diffusion en continu haut de gamme et ainsi obtenir un accès illimité à des dizaines de millions de chansons, sans publicité.

Les clients actuellement abonnés à Amazon Music Unlimited peuvent passer gratuitement au forfait familial pendant trois mois, ce qui leur permettra de créer jusqu'à six comptes.

Économisez jusqu'à 30 % sur certains produits Hue de Philips

Économisez jusqu'à 30 % sur certains jouets Mattel

Économisez jusqu'à 30 % sur certains outils DeWalt

Économisez jusqu'à 30 % sur certains jouets des catégories STIM et arts et bricolages

Économisez jusqu'à 30 % sur certains produits LEGO

Économisez jusqu'à 40 % sur certains produits TP-Link

Économisez jusqu'à 30 % sur certains jouets Melissa & Doug

Économisez jusqu'à 50 % sur certains vêtements de sport de nos marques

Économisez jusqu'à 50 % sur certaines des plus grandes marques de montres

Économisez jusqu'à 35 % sur les bottes de neige Baffin

Économisez jusqu'à 40 % sur les chaussures et vêtements Adidas

Économisez jusqu'à 40 % sur les chaussures Saucony

Économisez jusqu'à 50 % sur des articles de mode pour homme et femme de nos marques

Économisez 30 % sur certains hydropulseurs Waterpik

Économisez sur les plus grands titres en vinyle

Économisez sur Harry Potter : The Complete Series (disponible en anglais seulement)

: The Complete Series (disponible en anglais seulement) Économisez jusqu'à 49 % sur certains rasoirs et certaines tondeuses électriques de Philips

Économisez jusqu'à 40 % sur certaines brosses à dents électriques Sonicare de Philips

Économisez jusqu'à 39 % sur les produits sans fil Anker, eufy et Soundcore

Économisez 30 % sur les produits Spikeball et Pop-A-Shot

Économisez 50 % sur les kits de test santé + ascendance 23andMe

Économisez jusqu'à 30 % sur certaines pantoufles et chaussures

Économisez jusqu'à 30 % sur les vêtements et chaussures Mountain Warehouse

Économisez sur les produits Instant Pot

Économisez jusqu'à 30 % sur les appareils de cuisine Philips

Économisez sur certains appareils de cuisine De'Longhi

Économisez sur l'AeroGarden Harvest 360 noir avec ensemble de capsules de semences traditionnelles de salade

Économisez jusqu'à 30 % sur certains produits Snow Joe

Économisez sur les petits sacs, la nourriture et les friandises pour animaux Hill's Science Diet

Économisez jusqu'à 40 % sur certains aspirateurs robotisés iRobot

Économisez sur certains des produits Bissell les plus populaires

Économisez jusqu'à 25 % sur certains ordinateurs portables et ordinateurs de bureau

Économisez jusqu'à 44 % sur les jumelles et les télescopes Celestron

Ces Fêtes, redonnez à la communauté

Cette année, à l'occasion des Fêtes, il est facile de redonner grâce à amazon.ca. Au moment de s'approvisionner pour la fin de l'année et d'acheter des cadeaux pour leur famille et leurs amis, les clients peuvent soutenir différents organismes de bienfaisance canadiens par le biais de leurs listes de souhaits, composées des articles dont ces oeuvres ont le plus besoin, en se rendant à amazon.ca/livrezdessourires . Ceux qui préfèrent donner directement à chacun des organismes participants peuvent le faire depuis la même page, mais les articles qu'ils achèteront à partir des listes de souhaits iront directement aux oeuvres.

Magasinez auprès d'entreprises locales

À l'occasion du Vendredi fou, les clients pourront aider des petites entreprises en profitant des bonnes affaires présentées dans la vitrine réservée aux PME . Il faut savoir que plus de la moitié des articles vendus sur Amazon dans le monde entier proviennent de vendeurs tiers, qui sont principalement de petites et moyennes entreprises. En 2019, les vendeurs tiers établis au Canada ont enregistré un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars sur Amazon.ca, ce qui représente une croissance de plus de 40 % d'une année sur l'autre, et plus de 25 % de ces ventes ont eu lieu pendant la période des Fêtes 2019 (du 1er novembre au 31 décembre 2019).

Afin qu'il soit encore plus facile que jamais pour les clients de soutenir les petites entreprises, voici, en avant-première, certaines offres qui seront proposées par des petites et moyennes entreprises canadiennes à l'occasion du Vendredi fou :

Plus de façons de magasiner, d'économiser et de livrer

Outre la livraison gratuite de millions d'articles à tous ses clients, Amazon propose diverses façons de magasiner et de recevoir des cadeaux durant la période des Fêtes.

Application Amazon : Magasinez n'importe quand et n'importe où grâce à l'application Amazon, et assurez-vous de ne jamais manquer une offre.

Magasinez n'importe quand et n'importe où grâce à l'application Amazon, et assurez-vous de ne jamais manquer une offre. Magasinage avec Alexa : Alexa vous permet aisément de trouver les meilleures offres des Fêtes. Il suffit de demander «?Alexa, quelles sont mes offres??».

Alexa vous permet aisément de trouver les meilleures offres des Fêtes. Il suffit de demander «?Alexa, quelles sont mes offres??». Mastercard récompenses Amazon.ca : Entre aujourd'hui et le 30 novembre, les clients d'Amazon.ca dont la demande pour obtenir la Mastercard récompenses Amazon.ca est approuvée recevront instantanément une carte-cadeau Amazon.ca de 15 $, plus une remise maximum de 5 % sur les achats effectués à Amazon.ca, dans les magasins Whole Foods Market, en épicerie et dans les restaurants pendant six mois. Pour en savoir plus et demander la carte, visitez le amazon.ca/mastercard .

Entre aujourd'hui et le 30 novembre, les clients d'Amazon.ca dont la demande pour obtenir la Mastercard récompenses Amazon.ca est approuvée recevront instantanément une carte-cadeau Amazon.ca de 15 $, plus une remise maximum de 5 % sur les achats effectués à Amazon.ca, dans les magasins Whole Foods Market, en épicerie et dans les restaurants pendant six mois. Pour en savoir plus et demander la carte, visitez le . Livraison rapide et gratuite : En plus de la livraison GRATUITE et illimitée en deux jours pour des millions d'articles, les membres Prime ont accès à la livraison Prime GRATUITE le jour même pour les expéditions à Toronto , Vancouver et Calgary , ainsi qu'à la livraison Prime GRATUITE en un jour dans 34 villes pour les commandes admissibles de plus de 25 $. Outre la commodité qu'elles procurent aux clients, ces options de livraison sont meilleures pour la planète du fait que les livraisons en un jour et le jour même sont effectuées à partir de centres de distribution locaux. Les distances parcourues sont donc plus courtes, ce qui permet de générer moins d'émissions de carbone. Il s'agit là d'une autre manière dont Amazon tire parti de sa taille pour réaliser des investissements à l'appui des collectivités.

En plus de la livraison GRATUITE et illimitée en deux jours pour des millions d'articles, les membres Prime ont accès à la livraison Prime GRATUITE le jour même pour les expéditions à , et , ainsi qu'à la livraison Prime GRATUITE en un jour dans 34 villes pour les commandes admissibles de plus de 25 $. Outre la commodité qu'elles procurent aux clients, ces options de livraison sont meilleures pour la planète du fait que les livraisons en un jour et le jour même sont effectuées à partir de centres de distribution locaux. Les distances parcourues sont donc plus courtes, ce qui permet de générer moins d'émissions de carbone. Il s'agit là d'une autre manière dont Amazon tire parti de sa taille pour réaliser des investissements à l'appui des collectivités. Période de retours prolongée : Les clients peuvent acheter leurs cadeaux en toute confiance sur Amazon.ca, sachant qu'il est possible de retourner des millions d'articles admissibles de façon gratuite et pratique. Les articles expédiés entre le 1er octobre et le 31 décembre peuvent désormais être retournés jusqu'au 31 janvier 2021.

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et les services lancés par Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews .

