Concevoir l'avenir de l'engagement des amateurs de sport avec la 5G : Rogers, Sportsnet et l'Université de Waterloo font équipe pour un marathon de programmation axé sur le hockey





TORONTO, 16 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications, Sportsnet et l'Université de Waterloo ont annoncé aujourd'hui le lancement du Sportsnet Hockey Hack : propulsé par la 5G de Rogers. Le marathon de programmation virtuel offre aux étudiants une occasion unique de concevoir des applications pour améliorer l'expérience des amateurs de Sportsnet en utilisant la technologie 5G de Rogers et les données du système de suivi des joueurs et de la rondelle de la LNH pendant les séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2020.



Les équipes d'étudiants participantes profiteront également de la technologie, des outils logiciels et de l'expertise Intel, notamment Intel Smart Edge et OpenVINO, pour créer des applications conçues pour offrir des expériences de visionnement amusantes et immersives aux amateurs de Sportsnet et de la LNH. Les solutions potentielles peuvent comprendre des expériences de réalité augmentée et de deuxième écran, ainsi que des applications de jeu imaginaire et autres applications de commerce électronique.

« La prochaine génération d'amateurs de sports profitera de nos diffusions d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui, a déclaré Bart Yabsley, président de Sportsnet. Puisque Sportsnet demeure un chef de file en matière d'innovation technologique sportive, nous sommes heureux de travailler avec certains des jeunes Canadiens les plus brillants de l'Université de Waterloo afin de découvrir comment la technologie 5G de Rogers peut changer la façon dont des millions d'amateurs de la LNH regardent le sport et s'y adonnent. »

Aujourd'hui, Rogers a également annoncé un programme en 5G consacré à la recherche et au développement sur les sports et l'engagement des amateurs. Le nouveau programme fait partie de l'entente de partenariat de trois ans conclue avec l'Université de Waterloo en vue de faire progresser la recherche sur la 5G dans le corridor technologique Toronto-Waterloo. En septembre, Rogers a également inauguré le campus intelligent 5G de l'Université de Waterloo afin d'aider les chercheurs universitaires à tester des applications 5G dans un environnement réel, comme des systèmes de surveillance et d'alerte pour l'infrastructure d'une ville intelligente, des technologies de suivi des actifs et plus encore.

« La 5G est à nos portes et elle est prête à changer le monde tel que nous le connaissons. L'engagement des amateurs est un cas d'utilisation très intéressant qui bénéficiera vraiment de la faible latence de cette technologie de nouvelle génération, a déclaré Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie et de l'information, Rogers Communications. Notre travail avec l'Université de Waterloo vise à réunir les plus brillants esprits de notre pays afin de faire progresser la feuille de route du Canada en matière de 5G, et je suis impatient de voir les réalisations des étudiants pendant ce marathon de programmation. »

Avec l'aide d'experts, de mentors et de commentaires d'intervenants, chaque équipe étudiante travaillera toute la semaine à la création d'un prototype fonctionnel de son application et présentera son idée à un jury dans l'espoir d'obtenir des prix et des possibilités d'emploi, ainsi que le financement potentiel pour transformer le prototype en réalité. Les juges sont Bart Yabsley (président, Sportsnet), Mina Chan (vice-présidente, Services de vidéo et de divertissement, Rogers Communications), Jonathan Kyle (directeur, Ingénierie, Intel), Grant Nodine (vice-président principal, Technologie, LNH) et Marisa Benjamin (agente des communications en matière de recherche, Université de Waterloo).

« L'Université de Waterloo est très fière de travailler avec Rogers, Sportsnet et la LNH afin de rendre l'expérience télévisuelle des matchs plus intéressante et interactive pour les amateurs de hockey », a déclaré Bridget Moloney, directrice générale du centre Gateway for Enterprises to Discover Innovation (GEDI) de l'Université de Waterloo.

« L'Université de Waterloo est fière de toujours appuyer l'innovation étudiante. Ce projet permettra à nos étudiants d'interagir avec la technologie 5G de pointe et démontrera réellement comment ces jeunes gens brillants façonneront l'avenir des entreprises canadiennes », a déclaré Carly Cameron, chef de l'expérience entrepreneuriale chez Concept, l'unité entrepreneuriale du campus qui dirige le marathon de programmation.

À propos de l'Université de Waterloo

L'Université de Waterloo est à l'avant-garde de l'innovation et est le foyer de la recherche transformationnelle et de l'apprentissage inspiré. Située au coeur du carrefour technologique du Canada, Waterloo développe un réseau de partenariats mondiaux qui façonneront l'avenir en travaillant au-delà des disciplines et en jetant des ponts avec l'industrie, les institutions et les communautés.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.

À propos de Sportsnet

Sportsnet est le réseau de sport numéro 1 au Canada. Réunissant les Canadiens grâce au sport, l'offre multimédia de Sportsnet comprend Sportsnet (qui compte quatre chaînes régionales, soit Est, Ontario, Ouest et Pacifique), Sportsnet ONE, Sportsnet 360, Sportsnet World, les stations de radio Sportsnet, sportsnet.ca, Sportsnet NOW, SN NOW+, l'appli Sportsnet et les balados. Sportsnet est le titulaire canadien officiel des droits multiplateformes nationaux de la LNH et est également le diffuseur régional pour les Canucks de Vancouver, les Flames de Calgary, les Oilers d'Edmonton et les Maple Leafs de Toronto. Sportsnet détient également les droits de couverture des matchs des Toronto Blue Jays et des Raptors de Toronto, ainsi que d'autres matchs de la NBA, de la MLB, du Grand Chelem de curling, de la Coupe Rogers, de la LCH, de l'IndyCar, de la WWE, de la Super League Rugby, de Premiership Rugby (le championnat d'Angleterre de rugby), de Bundesliga, de la FA Women's League Cup et de la FA Cup. Sportsnet fait partie de Rogers Sports & Média, une filiale de Rogers Communications Inc. (TSX, NYSE : sous le symbole RCI). Consultez sportsnet.ca.

