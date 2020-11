La 22? édition du salon China Hi-Tech Fair s'achève avec succès et stimule l'économie post-pandémie chinoise





La 22? édition du salon China Hi-Tech Fair (CHTF2020), la foire de haute technologie d'une durée de cinq jours, s'est achevée à Shenzhen le 15 novembre 2020. En tant qu'événement de haut niveau organisé dans le cadre d'une prévention et d'un contrôle réguliers de l'épidémie en Chine, le CHTF2020 démontrera son impact sur la reprise économique et sur la coopération internationale en matière de haute technologie dans l'ère post-pandémique.

Un ensemble de chiffres révèlent le succès du CHTF2020. Cette année, un total de 3 349 exposants du monde entier ont participé à l'événement, qui regroupe un ensemble de 9 018 projets de haute technologie présentés et couvre les domaines de l'IA, des maisons intelligentes, de la fabrication intelligente, de l'Internet des objets, de la conduite intelligente, de l'Internet des véhicules, du développement commercial de la 5G, de la résolution Ultra-HD 8K, de la technologie blockchain, de l'informatique nouvelle génération, du big data, du cloud computing, des mesures de sécurité en cas d'urgence, etc. 24 organisations hors ligne ainsi que 29 en ligne, nationales ou internationales et 109 délégations ont pris part à cet événement. 144 organisations ont été sélectionnées par le jury d'experts du CHTF en tant qu'Organisateurs d'exception, 135 en tant qu'Exposants d'exception et 685 projets en tant que Produits d'exception.

En même temps, diverses activités de soutien organisées parallèlement au salon et comptabilisant un total de 176 forums de haut niveau, des forums techniques et des salons de l'industrie ont rendu cet évènement encore plus passionnant. Au cours des cinq jours, une totalité de 451 000 visites au salon a été atteinte, affichant un indice de fréquentation de 171, et signifiant que chaque stand a accueilli en moyenne 171 visiteurs professionnels par jour.

De plus, en raison de la pandémie mondiale en cours, le CHTF2020 a organisé une exposition virtuelle pour ceux qui ne pouvaient pas venir en personne. Grâce à une présentation panoramique à 360 degrés de l'exposition physique, l'exposition virtuelle a permis à environ 3 000 exposants de participer sur place et à 173 entreprises internationales d'exposer à distance. L'exposition en ligne a enregistré plus de 2 millions de vues.

Cette année, 760 organismes d'investissement, près de 400 instituts de recherche nationaux et étrangers, des universités et des centres d'innovation ont participé à l'événement, élargissant et renforçant ainsi l'écosystème déjà élaboré par le CHTF. Au total, 356 réunions sur des projets de jumelage ont été organisées afin de promouvoir l'investissement et le financement, le transfert de technologie, les startups, les fabricants, etc.

Le succès du CHTF2020 est inhérent à la participation active et à l'appui des exposants, des médias et des visiteurs. Le CHTF poursuivra son travail avec ardeur afin d'encourager le développement des industries de haute technologie ainsi que de l'économie post-pandémie.

