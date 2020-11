Titomic désigne M. Norbert Schulze comme PDG par intérim





Titomic Limited (ASX:TTT) (« Titomic ») annonce aujourd'hui que Norbert Schulze, un vétéran de l'industrie pouvant de targuer de plus de 40 ans d'expérience dans les secteurs de la défense, de la fabrication et de l'automobile, a été nommé président-directeur général (PDG) par intérim. Il succède au fondateur de Titomic, Jeff Lang, qui hérite des postes de directeur général et de directeur de la technologie (CTO) tout en conservant celui de directeur du conseil d'administration, ce dernier s'étant par ailleurs mis à la recherche d'un PDG permanent.

M. Schulze possède un cabinet de conseil dédié aux entreprises de défense d'envergure internationale et qui les aide en matière de stratégie et d'opportunités de développement. Il a précédemment occupé des postes de haute direction au sein de Rheinmetall et RENK Group en Europe et en Afrique, ce qui l'avait amené à superviser les ventes en Australie.

Le Dr Andreas Schwer, président de Titomic, a déclaré :

« Norbert est un vétéran de l'industrie habitué à travailler dans des environnements complexes et à faire connaître de nouvelles technologies à des clients issus des secteurs de la défense et de la fabrication à l'échelle internationale. Sa nomination s'inscrit dans le cadre des efforts du nouveau conseil d'administration afin de renforcer l'exécution de la vision stratégique et de la transformation de Titomic en société de fabrication additive de rang mondial et de créer de la valeur pour les actionnaires. »

« Au nom du conseil d'administration, je souhaiterais remercier Jeff pour sa contribution en tant que directeur général. Nous sommes ravis qu'il continue comme directeur général du conseil d'administration et directeur de la technologie. »

Norbert Schulze, PDG par intérim, a quant à lui affirmé :

« C'est un honneur d'accepter ce poste à titre provisoire. Les employés de Titomic ont travaillé dur, en équipe, pour nous positionner au rang de société mondiale de fabrication additive de premier plan. Notre mission ne changera pas et je m'engage à diriger cette transformation en générant de la valeur pour nos actionnaires et nos clients, ainsi qu'à remplir mon rôle de PDG par intérim de cette formidable entreprise. »

Et Jeff Lang, directeur général du conseil d'administration et directeur de la technologie, d'ajouter :

« Je suis très heureux d'avoir la chance de travailler aux côtés de Norbert pour mettre en oeuvre la vision du nouveau conseil d'administration en vue de la commercialisation, et ce, au bénéfice de toutes les parties prenantes. En tant que cadre dirigeant, membre du conseil d'administration et actionnaire principal, je m'engage à réussir dans cette nouvelle fonction et je crois en notre stratégie de positionnement de Titomic comme leader mondial dans le secteur de la fabrication additive. Même si nous avons énormément progressé ces dernières années, nous devons continuer à développer nos opérations et l'innovation à tous les échelons de l'entreprise. »

