Un programme canadien d'emploi pour la jeunesse dépasse les attentes en matière d'économie verte





BioTalent Canada a annoncé aujourd'hui que son Programme de stages en sciences et technologie (PSST) ? Emplois verts a dépassé son objectif de 50 placements depuis son lancement en juillet 2020. À ce jour, 60 diplômés en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) ont été placés chez 38 employeurs, leur fournissant de nouvelles occasions d'emploi et stimulant la croissance économique pendant la pandémie de COVID-19.

Le PSST aide des jeunes à entamer une carrière au sein des organisations de l'économie verte du Canada dans des secteurs tels que l'énergie, la foresterie, les sciences de la terre, les minéraux et les métaux.

« La participation de l'industrie au Programme de stages en sciences et technologie ? Emplois verts a dépassé nos attentes, ce qui est bon signe en temps de pandémie », indique Robert Henderson, président et directeur général de BioTalent Canada. « L'économie verte du Canada est l'un des secteurs qui connaît la plus forte croissance au pays. À ce titre, elle offre un large éventail de possibilités aux nouveaux diplômés du Canada d'acquérir une expérience précieuse en début de carrière ».

« Nous élargissons le perfectionnement des compétences en emploi et en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) pour donner davantage de possibilités aux jeunes », a déclaré le ministre des Ressources Naturelles, l'honorable Seamus O'Regan. « BioTalent Canada aide les jeunes à acquérir les compétences nécessaires pour réussir ».

Depuis 2019, 122 diplômés des STIM ont trouvé un emploi auprès d'employeurs de l'économie verte dans six provinces canadiennes, soit 67 employeurs différents, grâce au programme. Lorsqu'ils ont été interrogés, 98 % des employeurs ayant participé en 2019 ont indiqué qu'ils participeraient à nouveau au programme.

« Paulina (une participante au PSST ? Emplois verts) a contribué de manière considérable à l'avancement de projets spéciaux au sein de l'organisation et de l'industrie », indique Jennifer Green, directrice exécutive de l'Association canadienne du biogaz. « Le PSST a permis à l'Association canadienne du biogaz d'embaucher une nouvelle diplômée pour mettre en application des connaissances et des compétences pluridisciplinaires afin de faire progresser des projets spéciaux au sein de l'organisation ».

Les employeurs ont pu intégrer et former de jeunes esprits novateurs comme Paulina grâce au PSST ? Emplois verts. Cette année, les nouveaux employés embauchés grâce au PSST ? Emplois verts ont également reçu un accès gratuit aux nouveaux programmes de formation de BioTalent Canada sur les compétences essentielles fondamentales et les compétences techniques fondamentales, une formation en ligne novatrice disponible en anglais et en français.

« L'un de nos objectifs est d'établir le lien entre les employeurs et les bénéficiaires de subventions salariales afin que nos programmes soient le plus fructueux possible, de sorte que chacun ait le sentiment que l'expérience a été bénéfique », ajoute M. Henderson. « Les programmes de subventions salariales comme le PSST, ainsi que l'ajout de nos cours de formation de pointe, contribuent à atténuer les risques associés à l'embauche de nouveaux employés et offrent de meilleures chances de réussite ».

Les demandes de stage sont acceptées jusqu'au 30 novembre 2020. Visitez le site biotalent.ca/carrieresvert pour faire une demande ou pour en savoir plus sur le programme.

Financé par Ressources naturelles Canada

À propos de BioTalent Canada

BioTalent CanadaMC est le partenaire en RH et le catalyseur de la bioéconomie du Canada. Grâce à nos partenariats avec des employeurs, des associations, des établissements d'enseignement postsecondaire, des organismes de services aux immigrants et des fournisseurs de services, nous avons bâti un réseau dynamique axé sur le renforcement des compétences qui permet de mettre en relation des employeurs et des travailleurs qualifiés et de créer des occasions d'emploi. Ayant récemment reçu la certification Great Place to WorkMC, BioTalent Canada suit les mêmes normes de l'industrie qu'il recommande à ses partenaires.

Récemment, BioTalent Canada a été nommé l'un des meilleurs lieux de travail en Ontario en 2020 et l'un des meilleurs lieux de travail dans le secteur des soins de santé. Ces distinctions ont été attribuées à BioTalent Canada à la suite d'une analyse approfondie et indépendante menée par Great Place to WorkMC. Des commentaires directs d'employés ont été fournis à Great Place to WorkMC au moyen d'un sondage auprès du personnel.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web biotalent.ca/fr.

Programme de stages en sciences et technologie ? Emplois verts

Le Programme de stages en sciences et technologie ? Emplois verts assume 75 % du salaire d'un nouvel employé jusqu'à concurrence de 22?500 $ par an et de 30?000 $ par an pour les jeunes les plus éloignés du lieu d'emploi. Ce financement aide les employeurs à embaucher les talents dont ils ont besoin et aide les jeunes à entamer une carrière. Les employeurs peuvent faire appel à un jeune travailleur enthousiaste pour un projet spécial, et à la fin du stage, se retrouver avec un candidat qualifié connaissant déjà l'entreprise. Les jeunes des collectivités nordiques et éloignées ont la possibilité de bénéficier d'une subvention plus importante. Consultez le site biotalent.ca/carrieresvert pour en savoir plus.

