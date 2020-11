WW lance le nouveau programme monWW+(MC) ainsi que d'importantes améliorations à son application primée afin de faciliter la perte de poids





Ce programme plus personnalisé que jamais propose une approche complète du mieux-être

NEW YORK, le 16 nov. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, WW International, Inc. (NASDAQ: WW), lance monWW+, un programme qui propose une approche holistique pour la perte de poids et le mieux-être, en mettant l'accent à la fois sur l'alimentation, l'activité physique, l'état d'esprit et le sommeil, quatre piliers de la santé qui ont un impact mesurable sur la réussite. C'est en misant sur l'immense succès de monWW et en offrant une application enrichissante encore plus interactive et personnalisée que monWW+ offre aux membres un plan encore plus efficace, avec des outils conçus pour faciliter la perte de poids.

En plus de proposer une toute nouvelle évaluation personnelle pour aider les gens à cerner les changements qui leur permettront de perdre des kilos, monWW+ offre du contenu personnalisé à l'aide d'une plateforme intelligente qui emploie à la fois l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour connaître les préférences de chaque membre. Ainsi, plus un membre consulte le contenu et utilise les fonctions, plus monWW+ s'adapte à lui.

« Nous qui utilisons des technologies humanocentriques, nous savons à quel point il est important pour les gens d'avoir une application qui leur fait vivre une expérience complète, tout en les aidant à perdre du poids, à améliorer leur santé et ainsi à devenir la meilleure version d'eux-mêmes », explique Mindy Grossman, présidente et chef de la direction de WW. « Notre programme monWW+ offre ainsi une solution de mieux-être holistique que l'on peut beaucoup personnaliser à son mode de vie. »

Parmi les toutes dernières fonctions que propose monWW+, mentionnons le bilan hebdomadaire, un survol personnalisé et holistique des progrès que l'on a accomplis dans l'application. Les membres peuvent ainsi voir comment leur semaine s'est déroulée et recevoir automatiquement un rapport d'avancement qui leur donnera tous les détails sur l'alimentation, l'activité physique, l'état d'esprit et le sommeil. Ensuite, les membres se créent un plan d'action pour la prochaine semaine en sélectionnant certains des objectifs réalisables qui leur sont proposés ou en définissant les leurs. Leur objectif hebdomadaire est alors affiché pour les aider à rester concentrés tout au long de la semaine. Grâce à ces nouveaux outils qui numérisent et personnalisent l'établissement d'objectifs, les gens peuvent rester actifs et sur la bonne voie de les atteindre.

« Notre savoir-faire en matière de changement des comportements nous permet d'aller plus loin que l'enseignement et la prestation de conseils : nous offrons à nos membres une approche personnalisée et axée sur l'action », explique Gary Foster, doctorat, scientifique en chef de WW. « Ce qu'il y a de plus intéressant dans monWW+, c'est que nous arrivons à encourager le changement de comportement plus que jamais en intégrant des principes basés sur la science et en les convertissant en des outils numériques afin de faciliter le parcours de poids et de mieux-être de tous nos membres. »

« Des recherches au Canada démontrent que cette année sans précédent a eu des répercussions sur notre santé physique et mentale, » dit Kevin O'Brien, directeur général et président de WW Canada. « Grâce à monWW+, les Canadiennes et Canadiens ont maintenant accès aux outils, au soutien et à la communauté qui leur permettent de se concentrer sur leur mieux-être par le biais d'une approche globale et multi-dimensionnelle. »

En plus d'aider à comprendre les progrès accomplis et à se définir des objectifs, monWW+ offre aux membres encore plus de fonctions axées sur les piliers du mieux-être, histoire de rendre leur cheminement de perte de poids encore plus facile et encore plus efficace. En voici quelques exemples :

Alimentation : De nouveaux outils de planification des repas comme le « planificateur de repas » et « Qu'avez-vous dans votre frigo? » (en cours de test bêta) aident les membres à personnaliser ce qu'ils veulent manger pendant la semaine en fonction de leurs préférences, de leurs restrictions alimentaires et des aliments qu'ils ont déjà chez eux.





De nouveaux outils de planification des repas comme le « planificateur de repas » et « Qu'avez-vous dans votre frigo? » (en cours de test bêta) aident les membres à personnaliser ce qu'ils veulent manger pendant la semaine en fonction de leurs préférences, de leurs restrictions alimentaires et des aliments qu'ils ont déjà chez eux. Activité physique : Une expérience transformée d'activité physique donne aux membres une toute nouvelle façon de voir et de comprendre leurs activités quotidiennes, leurs objectifs hebdomadaires et leurs progrès au fil du temps. Les membres peuvent également continuer à bouger comme ils aiment le faire avec les séances d'entraînement sur demande et sans équipement, lesquelles sont accessibles dans l'application grâce à du contenu de plusieurs de nos partenaires, dont FitOn et Aaptiv.





Une expérience transformée d'activité physique donne aux membres une toute nouvelle façon de voir et de comprendre leurs activités quotidiennes, leurs objectifs hebdomadaires et leurs progrès au fil du temps. Les membres peuvent également continuer à bouger comme ils aiment le faire avec les séances d'entraînement sur demande et sans équipement, lesquelles sont accessibles dans l'application grâce à du contenu de plusieurs de nos partenaires, dont FitOn et Aaptiv. État d'esprit : WW offre maintenant des techniques liées à l'état d'esprit reposant sur la science sous la forme de mini séances audio, l' Encadrement de 5 minutes . Ces techniques puisent leurs racines dans différentes approches de psychologie (cognitivo-comportementale, positive et d'acceptation), et sont classées par catégorie, par exemple Gérez l'alimentation, Obtenez de l'aide contre le stress , etc.





: WW offre maintenant des techniques liées à l'état d'esprit reposant sur la science sous la forme de mini séances audio, l' . Ces techniques puisent leurs racines dans différentes approches de psychologie (cognitivo-comportementale, positive et d'acceptation), et sont classées par catégorie, par exemple , etc. Sommeil : Les membres de WW peuvent désormais faire le suivi de leur sommeil (manuellement ou par synchronisation avec un appareil vestimentaire), ce qui leur permet alors d'obtenir des conseils personnalisés et d'apprendre des stratégies pratiques fondées sur la science pour améliorer leurs habitudes de sommeil.

L'application regroupe toujours ses fonctions populaires de suivi de la nourriture, de l'eau et de l'activité physique, son lecteur de codes à barres et Connecter, la communauté numérique réservée aux membres de WW. L'accès à l'application WW est inclus dans tous les abonnements du programme monWW+. De plus, le programme repose sur l'approche scientifiquement éprouvée de WW en matière de perte de poids et d'alimentation, ainsi que sur le système PointsFutésMD et des aliments ZéroPoint. WW demeure un chef de file de la catégorie, son programme étant classé comme le meilleur pour la perte de poids par des experts en santé dans le classement U.S. News & World Report's Best Diets, et ce, chaque année depuis dix ans.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.weightwatchers.com/ca/fr/.

À propos de WW International, Inc.

WW - Weight Watchers réinventée - est une entreprise mondiale de mieux-être qui fonctionne avec le plus important programme commercial de gestion du poids au monde. Nous inspirons des millions de personnes à adopter des habitudes saines pour la vraie vie. Grâce à notre expérience technologique invitante et à nos ateliers de groupe en personne, les membres adoptent notre programme facile à suivre et réaliste, qui se fonde sur une saine alimentation, de l'activité physique et un état d'esprit positif. Forts de plus de cinq décennies d'expérience dans le développement de communautés et d'une expertise approfondie en sciences du comportement, nous visons à démocratiser le mieux-être et à permettre à chacun d'en profiter. Pour en savoir plus sur l'approche de WW en matière de modes de vie sains, veuillez consulter le site www.weightwatchers.com/ca/fr/. Pour plus de renseignements sur nos activités à l'échelle mondiale, visitez notre site Web d'entreprise à l'adresse corporate.ww.com.

SOURCE WW

Communiqué envoyé le 16 novembre 2020 à 08:00 et diffusé par :