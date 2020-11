Soutenu par 23 ministères et institutions, le ministère du Tourisme et de l'Économie créative organise une simulation du protocole 3K pour les destinations touristiques nationales





LABUAN BAJO, Indonésie, 16 novembre, 2020 /PRNewswire/ -- Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative/l'Agence du Tourisme et de l'Économie créative (Kemenparekraf), soutenu par 23 ministères et institutions, a organisé une simulation du protocole 3K (santé, sécurité et sûreté) pour les destinations touristiques nationales comme la dernière série de programmes pour la préparation et la mise en oeuvre d'un protocole de santé.

L'action s'est déroulée le 12 novembre 2020. Elle a été diffusée en direct sur la chaîne YouTube du Kemenparekraf, directement depuis l'hôtel Inaya Bay Komodo, à Labuan Bajo, East Nusa Tenggara (NTT), qui a simulé trois scénarios d'intervention d'urgence.

Tout d'abord, les scénarios qui se concentrent sur la gestion d'un système d'alerte précoce lors d'un tremblement de terre susceptible de provoquer un tsunami. Deuxièmement, un scénario qui se concentre sur la conduite d'une intervention d'urgence en cas de crise cardiaque d'un touriste. Troisièmement, les scénarios qui se concentrent sur l'intervention d'urgence en cas de naufrage d'un navire.

L'ensemble du scénario d'intervention d'urgence a été simulé en impliquant diverses parties, comme le Conseil de météorologie, climatologie et géophysique (BMKG), l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (BNPB), l'armée nationale indonésienne, la police indonésienne, l'Agence nationale de recherche et de sauvetage, l'Institution du parc national de Komodo, le ministère de la Santé, des guides touristiques, l'équipe intégrée, la communauté et bien d'autres.

« Conformément aux directives du président Joko Widodo,une nouvelle stratégie touristique est nécessaire afin qu'après avoir traversé cette pandémie, l'expérience touristique de notre pays soit encore mieux qu'avant. À l'avenir, la stratégie touristique doit être plus complète et cohérente », a déclaré Menparekraf Wishnutama Kusubandio.

Le président Joko Widodo a également participé à cette action en prononçant un discours virtuel.

Selon M. Wishnutama, ce protocole est également important pour parvenir à un tourisme de qualité et comme première étape pour accélérer la reprise du tourisme afin de le rendre meilleur, plus sûr et plus confortable.

Cette simulation de protocole est la première à être réalisée en Indonésie et elle aura lieu dans d'autres destinations touristiques nationales.

Le ministre coordinateur des Affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Panjaitan, a apprécié l'activité de simulation en collaboration avec 23 ministères/agences. Cette simulation est un essai d'un système intégré qui est devenu le système précurseur de la Standard Operational Procedure (SOP ou « procédure opérationnelle standard ») dans le domaine de la santé, de la sécurité et de la sûreté des destinations touristiques indonésiennes.

Cette action, réalisée grâce au bon travail d'équipe, montrera également au monde entier que l'Indonésie est mieux préparée à assurer la sécurité des touristes.

En même temps, le président Joko Widodo a pour ainsi dire déclaré dans ses remarques que pour la première fois, l'Indonésie disposera d'un système intégré de santé, de sûreté et de sécurité. Labuan Bajo sera la première destination et le point de départ. Par la suite, le protocole sera mis en oeuvre dans 10 autres destinations touristiques prioritaires.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1333687/Image.jpg

