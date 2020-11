IKEA Canada lance sa campagne du Vendredi noir en plaçant la durabilité au coeur de son offre





Les initiatives comprennent des incitatifs supplémentaires pour la revente de meubles IKEA légèrement usagés, une collecte nationale de meubles et d'appareils électroniques à donner et la promotion de produits plus durables

BURLINGTON, ON, le 16 nov. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, IKEA Canada lance sa campagne du Vendredi fou, redéfinissant la signification du terme « économie » avec une série d'initiatives qui permettront aux Canadiens d'économiser non seulement de l'argent, mais aussi de réduire leur consommation d'eau, d'énergie, de ressources et le gaspillage. Du 16 novembre au 2 décembre, le détaillant offrira le double de la valeur évaluée aux clients qui donnent une seconde vie à leurs meubles IKEA légèrement usagés grâce à son programme de revente. Les initiatives nationales comprennent également des rabais sur certains des produits les plus durables offerts par IKEA Canada, des incitatifs pour donner des meubles et des appareils électroniques, et plus encore.

« Lors de l'une des journées de magasinage les plus importantes de l'année, nous voulons changer le discours pour passer de la consommation de masse à la circularité de masse et démontrer comment un mode de vie durable peut être facile et abordable pour tout le monde, explique Melissa Barbosa, directrice du développement durable chez IKEA Canada. Chaque année, des produits et services IKEA sont achetés pour des millions de foyers canadiens, nous avons donc la responsabilité de soutenir nos clients et de leur permettre d'améliorer leur quotidien en respectant les limites de la planète. ».

Voici quelques-unes des façons dont IKEA Canada permet aux Canadiens de vivre plus durablement ce Vendredi fou :

Du 16 novembre au 2 décembre, les membres IKEA Family* obtiennent deux fois la valeur de revente (crédit en magasin) sur les meubles IKEA légèrement usagés qu'ils soumettent au programme Revendez-les. Nous donnons ainsi une seconde vie à l'article en le revendant ou en le donnant.

Le vendredi 27 novembre, les membres IKEA Family recevront une réduction supplémentaire de 25 % sur les articles achetés dans le rayon Tel quel. Le rayon Tel quel de IKEA offre d'excellentes aubaines sur les articles reçus dans le cadre du programme de revente, les démonstrateurs, les retours et les articles en fin de série. C'est l'une des nombreuses façons que IKEA utilise pour donner une seconde vie à ses meubles.

Le samedi 28 novembre, certains magasins IKEA Canada sélectionnés accueilleront des collectes de dons dans leur stationnement pour les meubles et les appareils électroniques. Entre 10 h et 16 h, les meubles et appareils électroniques usagés en bon état seront ramassés par des partenaires communautaires locaux en échange d'un incitatif supplémentaire, offrant aux clients un rabais de 25 $ sur tout achat de 150 $ ou plus jusqu'au 2 décembre.

Que ce soit en magasin ou en ligne, le détaillant mettra en vedette des produits durables faits de matériaux renouvelables à prix réduit qui permettent d'économiser l'énergie, l'eau et les ressources et de réduire les déchets et les emballages.

L'inspiration présentée en magasin et en ligne mettra l'accent sur la façon dont les clients peuvent remettre à l'ordre leurs produits d'occasion et les réutiliser.

Des meubles aux aliments, de la production à la livraison à domicile et de l'énergie aux investissements, IKEA transforme son modèle d'affaires pour devenir plus durable que jamais. La campagne du Vendredi fou n'est qu'une étape dans le cheminement de l'entreprise pour devenir complètement circulaire et avoir une incidence positive sur le climat d'ici 2030. Cela comprend la conception avec des matériaux renouvelables et recyclés uniquement, l'offre de nouvelles façons pour les clients d'acquérir, de prendre soin et de prolonger la durée de vie des produits IKEA, et la collaboration avec d'autres organisations et professionnels qui partagent la même détermination pour le changement.

La campagne du Vendredi fou de IKEA Canada se déroulera du 16 novembre au 2 décembre. La santé et la sécurité étant une priorité absolue, toutes les initiatives du Vendredi fou de IKEA Canada favorisent une expérience de magasinage sécuritaire, mettant l'accent sur la distanciation physique, les protocoles d'hygiène et de désinfection améliorés et l'extension du délai de retour des produits du programme Revendez-les.

Pour en savoir plus sur la campagne, visitez le https://www.ikea.com/ca/fr/campaigns/black-friday/.

*L'adhésion à IKEA Family est gratuite et simple sur IKEAFamily.ca

