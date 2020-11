GMS s'associe à Morneau Shepell pour ajouter une solution de mieux-être global à sa protection médicale personnelle





GMS Health and Travel Insurance est la première compagnie d'assurance au Canada à donner accès à la solution de calibre mondial de SynerVie par Morneau Shepell aux clients en assurance médicale individuelle

TORONTO, le 16 nov. 2020 /CNW/ - La compagnie d'assurance canadienne GMS Health and Travel Insurance (GMS) a annoncé aujourd'hui qu'elle offre la solution de mieux-être global SynerVie à tous ses clients ayant souscrit sa protection médicale personnelle. SynerVie comprend un programme d'aide confidentiel et sécuritaire ainsi qu'une mine de ressources et d'outils qui aideront les clients en assurance médicale personnelle à améliorer leur bien-être mental, physique, financier et social.

« Ces temps difficiles que nous vivons font ressortir l'importance du mieux-être global », affirme John Salmond, président et chef de la direction de GMS. « Grâce à notre partenariat avec Morneau Shepell, nous sommes en mesure d'offrir la gamme de produits et de services de mieux-être proposés dans la plateforme SynerVie à nos clients en assurance médicale personnelle. Ces solutions proactives enrichiront considérablement les ressources axées sur le mieux-être que nos clients utilisent déjà pour maintenir leur santé et leur mieux-être pour la vie. »

Grâce à SynerVie par Morneau Shepell, les clients en assurance médicale personnelle de GMS pourront profiter des avantages suivants :

accès en tout temps à des conseillers spécialisés pour obtenir des stratégies d'adaptation, une orientation vers du counseling et des recommandations d'organismes communautaires;

capacité d'entrer en contact avec des professionnels de la santé mentale, des coachs en matière de mieux-être et d'autres spécialistes, comme des conseillers financiers et juridiques;

possibilité d'économiser sur des achats de tous les jours grâce à des offres exclusives, à des remises et à des rabais sur des centaines de marques;

accès en ligne pratique à une grande quantité de ressources et de contenu sur le mieux-être cliniquement contrôlés;

outils permettant d'améliorer la santé et d'apporter des changements positifs au mode de vie, notamment des évaluations de la santé et des défis.

« GMS a pris une décision audacieuse en choisissant d'offrir la solution de SynerVie par Morneau Shepell à ses clients en assurance médicale personnelle, et c'est la bonne », déclare Neil King, président de SynerVie et vice-président exécutif de Morneau Shepell. « La pandémie de COVID-19 met à rude épreuve la santé et le mieux-être des gens, et il en demeurera ainsi dans l'avenir prévisible. Il est tout à fait visionnaire de proposer un programme d'aide offrant un soutien immédiat ainsi que de solides outils de mieux-être pour prévenir les problèmes affectant le mieux-être mental, physique, financier et social; qui plus est, cela fait en sorte que ces clients de GMS bénéficient d'une protection médicale vraiment complète. »

Les clients en assurance médicale personnelle recevront des renseignements qui expliquent avec précision la façon d'accéder au programme d'aide et aux fonctionnalités de mieux-être mis à leur disposition par l'intermédiaire de la plateforme SynerVie. Les nouveaux clients de cette assurance auront également accès à SynerVie au titre de leur police.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est un grand fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, visitez le site morneaushepell.com.

À propos de GMS Health and Travel Insurance

GMS Health and Travel Insurance offre aux Canadiens des choix, une réelle valeur et un service exceptionnel en matière d'assurance médicale et d'assurance voyage. Fondée il y a plus de 70 ans, la société avait une mission simple : proposer la meilleure assurance médicale possible aux résidents de la Saskatchewan. Depuis, nous avons étendu notre portée et notre vision : aider les clients partout au Canada à se sentir protégés et à vivre bien, en comblant les besoins qui ne sont pas satisfaits par le système public de soins de santé. De plus, nous cherchons de nouvelles façons de donner à nos clients des moyens de préserver de manière proactive leur santé et de jouir pleinement d'une belle qualité de vie. Nos produits sont offerts par l'entremise de notre réseau de courtiers au pays et sur notre site Web à gms.ca.

