Une augmentation spectaculaire et sans précédent des besoins propulse la 130e campagne annuelle des marmites de Noël de l'Armée du Salut





La plus importante activité de financement public de l'année de l'Armée du Salut permet de venir en aide à 1,9 million de personnes vulnérables dans 400 collectivités au Canada.

TORONTO, le 16 nov. 2020 L'année a été difficile pour les Canadiens. L'Armée du Salut a vu le nombre de personnes ayant besoin de soutien grimper en flèche. Il y en a presque cinq fois plus que l'année dernière dans certaines régions au pays. C'est un bond inquiétant et sans précédent que l'organisation n'avait pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et comme le coronavirus continue d'avoir un impact sur nos vies, on s'attend à ce que le besoin de soutien continue de croître au cours des prochains mois. Dans un contexte où l'urgence s'accroît, l'Armée du Salut lance officiellement sa campagne des marmites de Noël 2020, la plus importante collecte de fonds publique de l'année.

Cette année, en raison du coronavirus, de plus en plus de gens font face à de nouveaux défis financiers et à des réalités effrayantes. L'Armée du Salut a constaté une augmentation de 19 % du nombre de personnes qui ont fait appel à ses services cette année en raison de retards de rémunération. De plus, le nombre de personnes ayant déclaré l'itinérance comme motif de visite a doublé depuis 2019.

« Cette année, nous constatons que les gens que nous servons éprouvent des difficultés comme jamais auparavant, déclare le lieutenant-colonel John P. Murray, porte-parole de l'Armée du Salut. Nous refusons de laisser la pandémie leur voler la joie de Noël. C'est pourquoi l'Armée du Salut fournit à ceux qui en ont besoin de la nourriture, un abri et d'autres produits ou services de première nécessité. Nous avons plus que jamais besoin de l'aide et du soutien des Canadiens qui peuvent faire des dons. »

Avec un objectif de financement national de 23 millions de dollars, la campagne des marmites de Noël permet à l'Armée du Salut de fournir une aide pratique à des milliers de familles et de personnes qui vivent des moments difficiles. L'an dernier, partout au pays, l'Armée du Salut est venue en aide à plus de 1,9 million de personnes, a servi plus de 3,3 millions de repas gratuits, a distribué à 233 000 personnes des paniers de nourriture et des jouets pour les enfants à l'occasion de Noël, et a fourni de la nourriture, des vêtements et une aide concrète à plus de 1,3 million de personnes.

Les contributions à la campagne des marmites permettent à l'Armée du Salut de continuer à mettre en oeuvre ses programmes qui changent la vie des gens, comme des services de réadaptation en lien avec la consommation de substance, le soutien au logement, la formation sur l'emploi et l'acquisition de compétences et les cours sur l'établissement d'un budget. On trouve les marmites de Noël dans quelque 2000 lieux différents au Canada. Chaque don dans l'une d'entre elles demeure dans la collectivité où il a été effectué, pour répondre aux besoins locaux.

Chaque année, l'Armée du Salut compte sur le soutien de milliers de préposés aux marmites qui font cadeau de leur temps et de leur énergie pour recueillir des dons dans chacun de nos emplacements de marmites au pays. De plus, la campagne ne serait pas possible sans l'appui de nombreuses entreprises partenaires, dont Walmart Canada, CBC, Rogers Communications, BellMedia, Les Compagnies Loblaw Limitée, Costco, BC Liquor Stores, LCBO (en Ontario), Canadian Tire, Cadillac Fairview, Oxford Properties, Ivanhoé Cambridge, Morguard, Metro, Safeway, Save-on-Foods, Sobeys, Bass Pro Shops, le Service national de recyclage de l'Armée du Salut (magasin d'occasion) et bien d'autres encore, qui nous permettent d'installer des marmites de Noël dans leurs magasins ou nous donne l'occasion de recueillir des dons.

En plus de faire un don dans les marmites de Noël de l'Armée du Salut, FilltheKettle.com, un site mobile de l'Armée du Salut, permettra aux donateurs d'effectuer des dons par l'entremise de leurs appareils mobiles ou de leurs ordinateurs. Les utilisateurs de FilltheKettle.com peuvent aussi organiser leur propre cueillette de fonds en ligne et encourager leurs amis, leurs familles, leurs voisins et leurs collègues de travail à faire un don à l'Armée du Salut.

Vous pouvez aussi faire un don dans le cadre de la campagne des marmites de Noël 2020 à l'adresse SalvationArmy.ca, en composant le 1-800-SAL-ARMY (725-2769), ou par courrier à l'adresse Armée du Salut, 2, Overlea Blvd, Toronto, ON M4H 1P4.

À propos de l'Armée du Salut

L'Armée du Salut est un organisme chrétien international qui oeuvre au Canada depuis 1882. Elle est aujourd'hui l'un des plus importants fournisseurs de services sociaux de première ligne au pays. L'Armée du Salut procure de l'espoir et du soutien aux personnes vulnérables dans 400 collectivités canadiennes et dans plus de 130 pays. Voici quelques-uns des programmes de services sociaux de l'Armée du Salut : soulagement de la faim des gens et familles dans le besoin au moyen de banques alimentaires et de programmes de distribution de repas, refuges pour les gens en situation d'itinérance et soutien aux personnes ayant besoin d'un logement, réinsertion sociale pour les personnes qui sont en réadaptions en lien avec la consommation de substance, distribution de paniers alimentaires et de jouets à l'occasion de Noël, programmes offerts après les classes, camps, et programmes de nutrition dans les écoles pour les enfants et les jeunes, ainsi que des cours de préparation à la vie quotidienne, notamment des cours sur le budget, la cuisine pour la famille et la gestion de la colère. Lorsque vous donnez à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des personnes marginalisées et laissées-pour-compte de votre collectivité.

