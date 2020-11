/R E P R I S E -- Dévoilement des premières voitures du REM/

C'est avec une grande fierté et beaucoup de satisfaction que nous pouvons annoncer que la prévente exclusivement en ligne du droit d'accès annuel s'est terminée le 8 novembre dernier avec plus de 19 800 droits d'accès vendus en 13 jours!...

La Société de l'assurance automobile du Québec informe la population des Escoumins et celle de Forestville de la visite prochaine d'une unité mobile qui permettra, sur rendez-vous seulement, aux personnes désirant obtenir un permis de conduire ou un...