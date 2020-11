CGI soutient la transformation numérique des soins de santé du ministère de la Défense du Royaume-Uni





LONDRES, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Défense du Royaume-Uni (MOD) et CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) ont franchi une étape stratégique quant à la définition de la migration des services vers le nuage sécurisé du MOD dans le cadre du programme CORTISONE. Le MOD a confié un contrat à CGI pour agir en tant que membre clé de son écosystème de fournisseurs travaillant à la transformation numérique des soins de santé offerts aux forces armées britanniques, tout en maintenant les services existants. Le programme CORTISONE offrira des capacités d'information durables, intégrées et cohérentes qui soutiendront pleinement et efficacement la prestation de services médicaux, dentaires et de soins de santé selon une approche factuelle, en vue d'atteindre l'objectif fixé par les Defence Medical Services (DMS).

CGI continuera à offrir au personnel médical des forces armées britanniques l'accès aux dossiers des patients, tout en ventilant ces données et en les intégrant aux futures capacités médicales de l'organisme. CGI travaillera en collaboration avec les autres fournisseurs en utilisant le cadre de gestion agile SAFe du MOD. La nouvelle solution à architecture ouverte permettra une plus grande utilisation d'applications médicales commerciales prêtes à l'emploi. Elle favorisera également une intégration et un alignement optimisés aux services nationaux de santé (NHS) du Royaume-Uni afin d'améliorer les soins offerts aux membres des forces armées britanniques et à leurs familles.

Dans le cadre du soutien continu qu'elle offre au MOD, CGI a été en mesure de mettre en oeuvre rapidement la capacité d'envoyer des messages texte contenant des notifications sur la COVID-19 à l'ensemble du bassin de patients et d'établir des rapports statistiques en temps quasi réel sur l'impact du virus

Neil Timms, vice-président principal, Industrie spatiale, défense et renseignement de CGI au Royaume-Uni, a souligné : « Depuis plus de 15 ans, CGI permet au personnel médical des forces armées d'accéder à plus de 700 000 dossiers patients afin qu'ils puissent fournir le traitement médical approprié, en temps de crise comme de paix, grâce au Defence Medical Information Capability Programme. Nous sommes fiers de faire partie de la transformation numérique vitale des DMS par l'entremise de CORTISONE et de la mise en place d'une architecture ouverte moderne. Ces améliorations permettront aux forces armées de tirer profit de développements novateurs en matière de systèmes médicaux et d'optimiser l'interopérabilité avec les NHS. »

CGI assurera la transition de l'actuel Defence Medical Information Capability Programme vers une architecture ouverte flexible et adaptable hébergée dans le nuage privé et sécurisé du MOD grâce aux méthodologies du cadre de gestion agile SAFe. CGI a été nommée partenaire mondiale de transformation Scaled Agile en 2019, la toute première organisation mondiale de services en TI à obtenir cette désignation. À titre de fournisseur de premier plan de la transformation numérique du secteur de la défense, CGI travaillera en étroite collaboration avec le MOD pour atteindre les objectifs de l'initiative CORTISONE grâce à des approches agiles éprouvées issues d'autres programmes du MOD tels que le Defensive Cyber Capability et le National Space Operations Centre.

CGI met en oeuvre des systèmes TI essentiels sécurisés pour le ministère de la Défense du Royaume-Uni depuis plus de 40 ans. L'entreprise possède une expertise de longue date pour offrir des services de dossiers médicaux électroniques sécurisés à des organisations de santé privées et publiques afin d'améliorer l'efficience et l'efficacité cliniques pour des millions de patients à l'échelle mondiale.

