Grâce à vous tout est possible !





MONTRÉAL, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Ce ne sera pas un temps des fêtes comme les autres... Tout le monde le sait... Mais, malgré la COVID-19, l'Hôpital Shriners pour enfants - Canada a décidé de vous raconter les plus belles histoires qui soient. Du 16 novembre au 26 décembre, suivez Emma, Arthur, Aurélie et bien d'autres sur Facebook, Instagram et Twitter. Laissez nos patients vous raconter leur parcours de vie qui en est un d'espoir, d'implacable volonté et de succès. Vous comprendrez à quel point nos patients sont formidables et tellement inspirants !

Dans ce monde fortement ébranlé, une certitude demeure : ces enfants ont plus que jamais besoin d'avoir accès à des soins médicaux, au soutien et aux traitements spécialisés nécessaires. « Heureusement Grâce à vous, tout est possible ! », lance Emma. « Je suis née avec une scoliose congénitale. Grâce à la générosité des gens, l'Hôpital Shriners pour enfants - Canada me prodigue des soins à la fine pointe depuis l'âge de trois mois. Et, aujourd'hui, à 7 ans, je PEUX faire du vélo... une chose assez naturelle pour la plupart des enfants... Pourtant une chose que mes parents n'auraient jamais crue possible ! ».

En raison du contexte actuel, beaucoup des rêves de nos patients sont momentanément en suspens. Les chirurgies et les traitements de réadaptation qui changent radicalement leur vie sont différés... En participant à notre campagne, chacun continue d'offrir le plus prodigieux des cadeaux : des soins exceptionnels pour des enfants exceptionnels.

Suivez-nous sur www.hopitauxshrinerspourenfants.org/Graceavous, sur https://www.facebook.com/HopitalShrinersMontreal, à Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada sur YouTube, @ShrinersCanada sur Twitter et @SHCCanada sur Instagram car #Grâceavoustoutestpossible !

À propos des Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada

Établi à Montréal en 1925, les hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada est le seul établissement canadien au sein de l'important réseau des hôpitaux Shriners. Hôpital bilingue, il offre des soins orthopédiques ultraspécialisés de courte durée aux enfants du Canada, des États-Unis et du monde. La mission de l'hôpital est de promouvoir la santé et d'offrir traitements et réadaptation aux nourrissons, enfants et jeunes adultes atteints de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que, la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite, le pied bot, la dysplasie de la hanche, les membres de longueurs différentes ou encore la paralysie cérébrale.

L'hôpital est engagé envers l'excellence et l'innovation en pratique clinique, en recherche et éducation en s'assurant que les patients et leurs familles soient traités avec attention, dans un environnement conçu pour les familles. Affilié à l'Université McGill, l'hôpital permet aux médecins résidents et aux professionnels de la santé de profiter de nos installations sur le site Glen pour parfaire leur formation et leur expérience. En plus d'offrir un environnement de soins centrés sur les patients et la famille, l'hôpital est, grâce à la télémédecine, aux cliniques de proximité et aux cliniques satellites, présent dans les collectivités du Canada.

À titre de patients ambassadeurs de la campagne Grâce à vous tout est possible ! Emma, Arthur, Aurélie et les autres sont disponibles pour des entrevues Zoom ou en studio. Ils sont enthousiastes à l'idée de partager leur histoire et de montrer à quel point les soins reçus leur permettent non seulement de développer leur plein potentiel mais aussi d'apprendre que repousser les limites, c'est possible !

