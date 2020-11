Idemitsu investit dans un fonds de capital-risque d'innovation ouverte européen d'Emerald





Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (Siège : Tokyo, Japon), a décidé d'investir dans un fonds permanent d'innovation ouverte géré par Emerald Technology Ventures, une organisation de capital-risque suisse axée sur les technologies propres (Siège : Zurich, Suisse). Idemitsu a également décidé d'établir une nouvelle base de promotion de l'innovation ouverte en Suisse. Pour une nouvelle création commerciale, Idemitsu renforce ses efforts visant à accélérer les innovations avec de jeunes entreprises, non seulement au Japon mais aussi autour du monde.

Le portefeuille de fonds d'Emerald est axé sur les innovations industrielles dans les domaines de la chimie des matériaux et des technologies propres qui peuvent aider à résoudre des enjeux sociaux avec des améliorations des efficacités énergétiques et des réductions des taux de dioxyde de carbone. L'investissement d'Idemitsu dans ce fonds permanent et la création d'un partenariat avec Emerald génèreront de nouvelles synergies exploitant l'expertise technologique et la connaissance intuitive du marché d'Emerald, ainsi que l'accès d'Emerald aux jeunes entreprises d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Israël, conjointement avec les technologies existantes d'Idemitsu et ses réseaux commerciaux cultivés. Ces synergies mèneront à leur tour à la création d'un portefeuille commercial résilient capable de répondre avec flexibilité et ténacité aux changements des conditions commerciales en incorporant les innovations technologiques de jeunes entreprises.

Afin d'accélérer davantage les innovations ouvertes mondiales, Idemitsu prévoit également de créer une base européenne de promotion d'innovation ouverte dans le canton suisse de Bâle-Ville.

« Afin de résoudre les thèmes prioritaires de notre plan de gestion à moyen terme*, nous poursuivons non seulement des synergies maximales avec des technologies liées à celles que notre groupe a déjà développées, mais nous mettrons également l'accent sur la promotion d'innovations ouvertes reposant sur des technologies et des idées externes », a déclaré Hajime Nakamoto, cadre exécutif en planning de stratégie de l'innovation, entreprise de matériaux électroniques, agri-bio business, matériau de batterie au lithium, propriété intellectuelle et recherche chez Idemitsu. « Cet investissement et l'établissement de bases à l'étranger sont pour nous des étapes importantes vers l'avant. Bien que la mise en oeuvre de l'innovation ouverte soit un objectif à long terme, nous, en particulier nos jeunes employés, allons de l'avant pour jeter les bases tôt. »

Idemitsu relève le défi de création de nouvelles valeurs au travers de la promotion d'une innovation ouverte mondiale.

Notes :

* Plan de gestion à moyen terme d'Idemitsu (Exercice 2020-2022)

https://sustainability.idemitsu.com/en/themes/259

[Vue d'ensemble d'Idemitsu Kosan Co.,Ltd.] Nom de la société Idemitsu Kosan Co.,Ltd. Description des activités Approvisionnement durable de diverses formes d'énergie et de matériaux Site Web www.idemitsu.com/index.html

[Vue d'ensemble d'Emerald Technology Ventures] Nom de la société Emerald Technology Ventures Description des activités Capital-risque d'innovation ouverte Site Web www.emerald-ventures.com

